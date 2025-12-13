Denuncian show con strippers en verbena realizada frente al local de Rectorado de la universidad San Marcos

Gremios estudiantiles de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se pronunciaron en las últimas horas denunciando que, dentro del campus universitario, se realizó ayer, viernes, un show con strippers en la explanada frente al local de Rectorado.

Según señalaron, los hechos fueron parte de una actividad convocada por una agrupación política universitaria denominada ‘Hagamos’, la cual tendría presencia en el Consejo Universitario y la Asamblea Universitaria de la Decana de América, con motivo del 60° aniversario de la Facultad de Ingeniería Industrial (FII).

En sus redes sociales, dicha organización política invitó a "estudiantes de pregrado, posgrado, egresados y estudiantes de la UNMSM" a lo que denominaron "mega verbena especial", la cual se realizó en la plaza Fray Tomás de San Martín, frente a las oficinas de Rectorado.

Sin embargo, la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) -máximo gremio estudiantil de dicha casa de estudios- y el Centro Federado de la Facultad de Ciencias Sociales denunciaron que hombres y mujeres semidesnudos realizaron bailes de connotaciones sexuales a los estudiantes congregados; pese a que en el lugar -indicaron- había presencia de personal de la Oficina de Seguridad de la universidad.

Invitación a la "mega verbena" que circuló en la página de Facebook de "Hagamos".Fuente: Facebook Hagamos

"Lo más probable es que el Rectorado haya sabido qué estaba pasando ahí"

Un representante de la FUSM, en diálogo con RPP, señaló que "todas las verbenas que se realizan" en la universidad "son autorizadas por Rectorado" y que, dada la presencia de personal de Seguridad en la actividad realizada anoche, es probable que las autoridades universitarias tuvieran conocimiento de lo que estaba sucediendo.

"Lo más probable es que la rectora sí sepa, el Rectorado haya sabido qué estaba pasando ahí, porque ha habido […] todo un contingente de seguridad, [y] no solo ello, sino que normalmente la seguridad lo que hace es desplegar drones en la universidad, y me parece extraño que, en este espacio, no se haya detectado [con] toda esta vigilancia que, en otras actividades, sí se hace, [como] actividades estudiantiles y gremiales. Por el contrario, la vigilancia no ha sido la de resguardar la integridad de los que han estado presentes, sino más que nada, prácticamente, ha sido como seguridad de este show", indicó.

Además, señaló que no es la primera vez que ‘Hagamos’ "y otras organizaciones también que, principalmente, participan o postulan para el cogobierno [universitario] hacen estas actividades". En ese sentido, denunció que casi todos los viernes se realiza una verbena en el campus sanmarquino, actividad en la que, incluso, se vende bebidas alcohólicas ante la presencia de personal de seguridad.

"Prácticamente, cada viernes, se realiza una verbena en San Marcos, y no son reuniones de pocas personas, sino ocupan gran cantidad de espacio de la universidad donde se despliega un montón de consumo de bebidas alcohólicas, de estupefacientes, y en muchas de estas verbenas se ve claramente cómo el personal de seguridad está presente. Inclusive, personal externo, fuera de los estudiantes, ingresa incluso con puestos para vender alcohol y otros insumos que se supone que están prohibidos", aseveró.

"Yo tengo entendido que, para cualquier tipo de negocio que se quiera desarrollar dentro de la universidad, por lo menos, que tenga un puesto estable, necesita un permiso, y nos parece bastante extraño cómo estos puestos consiguen esos permisos y que la seguridad de la universidad esté prácticamente a su costado, visualizando directamente que se les vende alcohol a los estudiantes y no hacen nada. Por el contrario, se ríen, 'chacotean' entre ellos, se bromean entre ellos. Entonces, sí, es bastante preocupante esa situación", agregó.

Videos publicados por los gremios estudiantiles revelan que los hechos ocurrieron ante la mirada de personal de Seguridad de la universidad.Fuente: FUSM

El representante del gremio estudiantil universitario resaltó que exigen que se investiguen estos hechos para dilucidar con qué fondos se realizan estas actividades.

"En este caso sería necesario investigar si esto ha sido autorizado por la misma facultad, con un presupuesto de la facultad, pero lo más probable es que 'Hagamos' haya invertido su propio presupuesto, porque ellos son los que están organizando. Entonces, sería bueno investigar de dónde viene todo ese presupuesto y cómo es que consiguen estos permisos, lo cual es bastante contradictorio, porque nosotros, como estudiantes, como federación, realizamos, por ejemplo, una chocolatada, una actividad cultural o un conversatorio y lo que se hace directamente es que nos prohíben estas actividades. Incluso si viene personal externo, algún estudiante de otra universidad, también les restringen el ingreso a la universidad […] Sin embargo, vemos que en estas fiestas, prácticamente, ingresan estudiantes de otras universidades, personal en general y también personas que vienen a vender alcohol", señaló.

"Entonces, es contradictorio y a nosotros nos parece grave, y justamente demuestra que realmente las autoridades no buscan que la universidad sirva para el desarrollo del pensamiento crítico y académico. Lo que buscan directamente las autoridades y en lo que han convertido a San Marcos es en distraer a los estudiantes. Por eso que aprueban con frecuencia estas verbenas que antes se daba una vez al mes o una vez cada dos meses. Ahora las verbenas se realizan cada viernes. No hay ningún viernes en la universidad que no haya una fiesta, [que] son promovidas por los operadores políticos", puntualizó.

¿Qué han dicho las autoridades universitarias?

En horas de la madrugada de este sábado, la UNMSM, a través de sus redes sociales, publicó un comunicado rechazando los hechos "que afectaron el decoro institucional". Además, indicaron que, "en resguardo de su prestigio, se suspenden este tipo de actividades en la Ciudad Universitaria y se iniciarán las acciones para sancionar a los responsables".

"La universidad expresa su más firme rechazo e indignación frente a los hechos ocurridos el día 12 de diciembre, en la Plaza Fray Tomás de San Martín, durante la actividad autorizada con motivo del 60° aniversario de la Facultad de Ingeniería Industrial", indicaron.

"Si bien la autorización fue otorgada exclusivamente para la conmemoración de una fecha académica e institucional, los organizadores incurrieron en una grave desviación del propósito aprobado. La incorporación y difusión de espectáculos que vulneran el decoro, las buenas costumbres y la investidura académica constituyen una transgresión inaceptable que afecta directamente la imagen institucional de la Decana de América y menoscaba el respeto debido a nuestra comunidad universitaria", añadieron.

Cabe destacar que RPP intentó recoger los descargos de la rectora Jerí Ramón u otra autoridad universitaria respecto a los hechos ocurridos anoche, pero desde la universidad se señaló que eso ya está contenido en su comunicado.