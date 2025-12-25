Incendio de gran magnitud consumió fábrica de plásticos en SJL: más de 60 bomberos acudieron a atender la emergencia

Según el portal del Cuerpo General de Bomberos, durante las primeras horas de la Navidad se registraron al menos siete siniestros | Fuente: RPP

Un incendio de gran magnitud declarado poco después de la medianoche de este jueves, 25 de diciembre, consumió una fábrica de bolsas de polietileno, ubicada a la altura de la calle Los Robles, cerca del paradero 3 de la avenida Canto Grande; en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).

Tras varias horas de ardua labor, los agentes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú lograron confinar el fuego, evitando que se propague a viviendas aledañas. Sin embargo, los trabajos continúan debido a la naturaleza del material inflamable.

Labores de control y riesgos

El comandante departamental de Lima Centro, Freddy Rivera, explicó a RPP que la emergencia demandó el despliegue de más de 15 unidades, entre cisternas y autobombas; así como el trabajo de aproximadamente 60 bomberos.

Rivera detalló que el principal reto ha sido el material almacenado en el local.

“Al momento ya está confinado, estamos en proceso de extinción (...) El tema es que se ha solidificado por un material plástico. Se ha compactado, se ha hermetizado prácticamente y eso es lo que estamos trabajando para poder inyectar agua”, indicó.

Para monitorear la emergencia, los bomberos utilizaron un dron, que les permitió visualizar el mapa de calor en tiempo real y detectar los puntos críticos dentro de la estructura. Además, se empleó una escala telescópica para realizar trabajos de altura y reducir el riesgo de exposición del personal.

Pirotécnicos habrían iniciado el fuego

Aunque las causas oficiales son materia de investigación, el comandante Rivera mencionó que los vecinos de la zona indicaron que el incendio podría haber sido provocado por el uso de fuegos artificiales durante las celebraciones de Navidad.

Afortunadamente, no se reportaron heridos ni víctimas mortales. No obstante, el fuego comprometió un predio colindante que funcionaba como almacén de cajas de cartón, cuya pared de calamina facilitó la propagación inicial de las llamas.

Cabe mencionar que este no fue un hecho aislado. Según el portal del Cuerpo General de Bomberos, durante las primeras horas de la Navidad se registraron al menos siete siniestros de código considerable (con más de seis unidades atendiendo) en distintos puntos de Lima y Callao, incluyendo los distritos de San Martín de Porres, Ate, Bellavista, Carabayllo y Comas.

Lamentablemente, este no ha sido un caso aislado en Lima. En San Martín de Porres, al otro lado de la capital, un incendio afectó una cochera donde presuntamente se almacenaba material de reciclaje. Este incendio también habría sido originado por los fuegos artificiales encendidos por los ciudadanos para celebrar la Navidad.