Lima Mesa Redonda luce abarrotada de personas en vísperas de las celebraciones por el Día de la Madre

A pocas horas de celebrarse el Día de la Madre, cientos de personas han abarrotado Mesa Redonda para realizar compras de último minuto. RPP pudo constatar que los jirones Cusco y Andahuaylas han sido invadidos por dos filas de ambulantes que ofrecen algunas opciones de regalo para mamá, como peluches, carteras, cajas con chocolates, joyas, globos metálicos y arreglos con flores artificiales. Esto ha generado la dificultad de tránsito en la zona, donde las personas caminan con mucha dificultad.

"Estoy haciendo compras para mi mamá, mi abuela, mi esposa, mi cuñada y mi suegra. He venido con mis niños, en último momento, como siempre. El peruano es así, en último momento, pero las cosas salen mejor así. Primero compré unos peluches, unos corazones y ahora estoy comprando algunas cajas para yo mismo adornarlo interiormente. Yo vengo desde el Callao a comprar en el centro de Lima, porque aquí hay buenos precios y son más cómodas las cosas. Y sí, hay bastante gente", indicó un comprador que llegó hasta Mesa Redonda.

Comerciantes formales preocupados

La otra cara de la moneda son los comerciantes formales, Según indicaron, solo han vendido el 30 % de la mercadería que tenían por el Día de la Madre. Celia Espinoza, quien tiene su puesto entre los jirones Andahuaylas y Cusco, informó que las ventas no han sido como las esperaba por presencia de ambulantes que han cerrado el frontis de su negocio. Por ello, ha optado por poner dos cajas con sus productos para evitar que los comerciantes informales se coloquen afuera de su fachada y puedan vender.

"La venta es regular. No podemos avanzar mucho, porque estamos llenos de ambulantes y no tenemos pase para vender, lamentablemente. Estamos terminando la campaña del Día de la Madre; sin embargo, no hemos avanzado mucho las ventas. He vendido un 30 %, y eso. Tenemos rosas, arreglos, cajitas de regalos. Tenemos desde S/2.50, S/3.50, S/5.00, de acuerdo con el gusto y al alcance del bolsillo. Sería un milagro que se venda algo más. Es un Día de la Madre más. Es una campaña fallida", indicó la comerciante.