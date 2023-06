Lima "Todos los papás necesitan cariño y amor", dijo Vinancia Villacorta

Una pasajera, Vinancia Villacorta, señaló que el precio de los pasaje en bus terrestre no se incrementado. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Hellen Meniz

Varias familias de Lima llegaron hasta el terminal terrestre del distrito de La Victoria para comprar pasajes hacia las regiones del país, para poder celebrar con sus parientes el Día del Padre, este domingo, 17 de junio.



"Va a cumplirse un año que no veo a mi padre", dijo Vinancia Villacorta, quien llegó desde las 6:00 a.m. hasta el local para partir hacia Tacna. "De pasada, voy a visitar a mi papá y a mi familia también", agregó.



Sin embargo, RPP Noticias constató que no se observa mucha afluencia de viajeros en el terminal terrestre, ubicado en el cruce de la Vía Expresa con la avenida 28 de Julio, a diferencia de otros años y otras fechas, como el Día de la Madre.

"Todos los papás necesitan cariño y amor. Si no hubiera padre, no existiríamos. Hay muchas personas que no valoramos. No es el mismo cariño y no es el mismo amor, pero es el padre", relató la señora Villacorta.

Además, Vinancia Villacorta señaló que el pasaje en el bus terrestre le costó 90 soles, algo que consideró un precio normal.

Familias viajan al interior del país para celebrar el Día del Padre | Fuente: RPP

Recomendaciones para viajar

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) brindó algunas recomendaciones que los ciudadanos deben tomar para tener un viaje seguro hacia las regiones del país por el Día del Padre.

La primera sugerencia consiste en identificar al proveedor y asegurarse de que sea una empresa formal. Se puede verificar si la empresa ha sido multada anteriormente, ingresando al portal ‘Mira a Quién le Compras’ del Indecopi: https://enlinea.indecopi.gob.pe/miraaquienlecompras/#/inicio.

También recomienda solicitar información del servicio, como la política de flexibilidad para cambios, condiciones y restricciones aplicables, formas de pago, duración del viaje, servicios incluidos, peso permitido de equipaje, etc. El pasajero debe recordar que el precio del servicio exhibido debe corresponder al costo total, incluyendo cualquier tipo de recargo adicional, IGV u otros, y debe ser respetada.

Para Indecopi es importante conservar los comprobantes de pago, material publicitario y cualquier otro documento que contenga información sobre las condiciones del servicio, pues serán útiles para presentar un reclamo ante algún incumplimiento.

"Recuerde que los proveedores deben respetar los horarios de salida anunciados, así como con las demás prestaciones ofrecidas como el tipo de asientos, refrigerio, atención a bordo, etc", indicó.

Además, Indecopi afirmó que las empresas se encuentran obligadas a mantener sus buses en buenas condiciones, a contratar y mantener vigente una póliza de seguro que cubra accidentes y, sobre todo, a cumplir con la normativa de transporte que establece los límites de velocidad, y que prohibe que el número de pasajeros exceda el número de asientos disponibles, que se traslade bultos que impidan el ingreso y salida de los pasajeros, entre otras disposiciones.

Asimismo, en caso el viaje se retrase, el pasajero tiene derecho a ser informado, de manera oportuna, sobre las razones y el tiempo probable de espera.