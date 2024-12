Director de 'Hermanos Guerrero': "Liberaron a dos implicados en el asesinato de Thalía Manrique y nos están extorsionando"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima Walter Ángeles, propietario de la orquesta Hermanos Guerrero, contó a RPP que están siendo extorsionados y aún no ha puesto la denuncia por temor a replesalias.

"Queremos trabajar, pero tenemos miedo", mencionó Walter Ángeles González, dueño de 'Hermanos Guerrero', orquesta que viene sufriendo llamadas extorsivas y por la que agrupaciones como La Única Tropical, Armonía 10, Corazón Serrano, Agua Marina y el Grupo 5 han pedido medidas drásticas para revertir los índices de inseguridad ciudadana.

Como se recuerda, Thalía Manrique Castillo, cantante de agrupación, fue asesinada en un asalto en la carretera Fernando Belaunde, en Bagua, región de Amazonas, a inicios de noviembre. Desde ese entonces están siendo extorsionados.

"Nos están pidiendo dinero y estamos con temor. La policía no sabe, por temor no he denunciado. Primero fue la muerte de Thalía y ahora esto. El grupo es más conocido y a veces nos llaman del penal. Como tengo detector de llamadas, sale eso. Necesitamos, por favor, protección", agregó Ángeles al programa ADN Regional, de RPP.

De acuerdo con el dueño de Hermanos Guerrero, las amenzas comenzaron hace 10 días cuando estuvo en Lima con el grupo. Asimismo, se mostró indignado al revelar que han sido liberados dos de los implicados en la muerte de Thalía.

"Ayer tuve una llamada de la policía de Chachapoyas que capturaron a cuatro personas, el juez de Utcubamba liberó a dos, estamos indignados porque teniendo las pruebas necesarias, están libres. Tenemos temor", finalizó.

Podcast recomendado HERMANOS GUERRERO, BRENDA CARVALHO Y DIFONÍA VISITARON 'ASÍ SOMOS' Leer más Así Somos | programa HERMANOS GUERRERO, BRENDA CARVALHO Y DIFONÍA VISITARON ASÍ SOMOS