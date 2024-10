Directora de albergue pide seguridad luego de que extorsionadores envenenaran a perritos por negarse a pagar cupos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Milagros Granados, fundadora y directora del albergue Hogar 'El Milagro', pidió seguridad para el refugio de perros luego de que extorsionadores envenenaran a dos animales tras negarse a pagar cupos.

En Ampliación de Noticias, la mujer contó que desde hace dos semanas unos desconocidos se acercaron al albergue hogar 'El Milagro', ubicado en Lomas de Carabayllo, en el distrito del mismo nombre, para pedirles el pago de entre 50 a 100 soles semanales a cambio de una “protección”. Sin embargo, ella se negó a hacer el pago.

Tras ello, los criminales lanzaron desde afuera el veneno que ocasionó la muerte de los dos canes. Los animales fueron auxiliados, pero no pudieron salvarles la vida a dos de ellos.

“Les dijimos que no tenemos dinero, somos personas que vivimos para los animales. A los dos días nos lanzan dinero sobre el portón y es raro porque el albergue tierne más de 10 años y nunca nos ha sucedido algo así. Son 120 aproximadamente perritos”, dijo en RPP.

Piden ayuda

Milagros Granados pidió seguridad para el albergue y ayuda con donativos para comprar una cámara de videovigilancia y una malla protectora.

“Lo que queremos es seguridad para el albergue. Pedirles a estar personas que no se metan con ellos porque en nosotros no van a encontrar grandezas. No somos millonarios, vivimos del día a día. Hacemos rifas y vedemos cosas, todo para solventar sus gastos hasta que sean adoptados. También nos gustaría poner cámaras. No tenemos los medios para hacerlo. Somos cinco personas”, sostuvo.

Si usted desea apoyar al albergue ‘El Milagro’, puede comunicarse al 987 811 383 (Milagros Granados) o seguirlos en sus redes sociales.