Nos "permite actuar de manera inmediata": Policía considera que el estado de emergencia tiene resultados positivos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Seguridad Máximo Ramírez cuestionó que los alcaldes de algunos distritos, como San Juan de Lurigancho, salen a la prensa a quejarse que no tienen apoyo de la Policía Nacional.

Máximo Ramírez, director de la Defensoría de la Policía Nacional del Perú (PNP), señaló que el estado de emergencia está funcionando en el país al permitir que efectivos policiales puedan trabajar con más rapidez.

“La declaratoria de emergencia permite a la Policía Nacional trabajar de manera inmediata en flagrancia. Si nosotros vamos a tratar de allanar un domicilio en flagrancia, no podemos hacerlo porque tenemos que esperar una capeta fiscal, en cambio, con la declaratoria de estado de emergencia, si se permite actuar de manera inmediata. Hemos visto como en Trujillo y Lima se actúa inmediatamente, se están capturando bandas. Aunque a veces no queramos admitirlo, ese es el avance que se da en el tema de seguridad ciudadana”, dijo en RPP.

En Ampliación de Noticias, Máximo Ramírez dijo que Lince es un ejemplo del buen trabajo articulado entre la Policía Nacional y sus autoridades debido a que actualmente no hay muertes en esa jurisdicción. Asimismo, señaló que Magdalena es el distrito más seguro del país.

“Un ejemplo importante de cómo se ve el trabajo articulado entre la policía y sus autoridades locales es el caso de Lince, que era un distrito que se vivía constantemente en la zozobra de bombas, muertes, casos de extorsión, sicariato. Sin embargo, se ha controlado con la autoridad local que viene clausurando hoteles y prostíbulos clandestinos. Ese es el resultado, no hay muertes en Lince por muchos meses. Igualmente, en Magdalena, el distrito más seguro del país. ¿Por qué? Porque se trabaja articuladamente entre la policía y sus autoridades”, afirmó.

Cuestiona a alcaldes

El funcionario cuestionó que los alcaldes de algunos distritos, como San Juan de Lurigancho, salen a la prensa a quejarse que no tienen apoyo de la Policía Nacional. Asimismo, indicó que el trabajo de los burgomaestres es articular con la institución policial por el bien de sus vecinos.

“Yo veo que los alcaldes salen a quejarse, que no tengo recursos, que no viene la policía. Pero yo digo ¿qué hacen quejándose cuando ellos tienen que articular con la policía? Si yo me pongo solamente a esperar que venga la policía que me ayude, nunca voy a lograr la tranquilidad de mis ciudadanos. Yo veo que alcaldes de San Juan de Lurigancho se queja. Ellos entraron como alcaldes no para quejarse, sino para solucionar problemas de sus distritos”, apuntó.

Minería ilegal

En otro momento, Máximo Ramírez dijo que se ha trasladado efectivos policiales Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Grecco) a la región La Libertad, donde hay minería ilegal, la cual trae una serie de delitos. Asimismo, sostuvo se podrán ver resultados poco a poco.

“La minería ilegal trae extorsión, sicariato, prostitución y una serie de hechos delictivos. En Trujillo, en la zona de Pataz, donde están las zonas mineras, por ese motivo es que se ha trasladado a Trujillo equipos especializados y efectivos policiales para que combatan la delincuencia. Poco a poco tendremos que ir bajando la incidencia criminal en estos lugares. Hay resultados a nivel nacional, que no los queramos ver y decir es otra cosa”, apuntó.