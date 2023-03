Violencia contra las mujeres continúa siendo un problema desatentido en nuestro país. | Fuente: RPP

La directora ejecutiva del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Liz Meléndez, rechazó las declaraciones de la ministra de la Mujer, Nancy Tolentino, y precisó que existe mucho desinterés en cuanto a la violencia contra las mujeres. Además, precisó que uno de los problemas más graves en estos casos es la impunidad.

"Hay un gran desinterés en cuanto a la violencia contra las mujeres. La agenda por la lucha contra la violencia ha quedado relegada. Hay otros temas que, efectivamente, consternan al país. Pero hay temas estructurales como este y otros que están siendo completamente despriorizados [SIC] y sale la negligencia de parte de las autoridades y el incumplimiento de parte del Estado de lo que se llama la debida diligencia reforzada, que es un término determinado por la Corte Internacional de Derechos Humanos, donde en todos los casos de violencia contra las mujeres el Estado y sus autoridades tienen la obligación de actuar con una mayor inmediatez de la usual, teniendo en cuenta que hay un contexto de riesgo", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Si nosotros vamos a las normas, que están aprobadas, no están mal. Pero el gran problema sigue siendo la implementación de las mismas. Lo que sucede es que, al dar una mala atención, las víctimas pueden retroceder en sus intentos de denunciar, de sentirse desprotegidas. La impunidad termina dando un mensaje de tolerancia frente a la violencia", agregó.

"Solo 30% de mujeres que sufren de violencia recurren a las autoridades"

Por otro lado, Meléndez mencionó que solo el 30% de las mujeres que han sufrido de violencia recurren a las autoridades, mientras que el resto se abstiene debido a la verguenza o la estgmatización.

"Uno de los grandes problemas alrededor de la violencia de género hacia las mujeres es la impunidad. Diversos comités de derechos humanos han recomendado al Estado mejorar la ruta de las mujeres para acceder a la justicia y disminuir los índices de impunidad (...). No se logra el acceso a la justicia y la evidencia está en que la confianza de las mujeres en las instancias estatales es mínima. Solo cerca del 30% de mujeres que sufren violencia recurren a las autoridades para denunciarla. Y entre las razones para no denunciar está el temos a la estigmatización, la vergüenza y la idea de que no va a pasar nada", finalizó.