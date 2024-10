Dirigentes transportistas discrepan sobre convocatoria a un paro nacional en los próximos días: estas son las posturas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima Transportistas en desacuerdo sobre paro nacional el 10 de octubre

Representantes de Transportistas se mostraron en desacuerdo para convocar paro nacional el 10 de octubre. | Fuente: Andina

Los transportistas mostraron sus discrepancias en convocar un paro nacional para este jueves 10 de octubre. Ahora, Edgar Vítor, secretario de Transportes Unidos, aseguró al programa La Rotativa del Aire, de RPP, que los gremios sí acordaron hacer un paro a nivel nacional. Esto, luego de que Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), dijera que no iba haber ningún paro todavía.

“Sí (habrá paro el 10 de octubre), se ha concertado ayer y hoy. El paro nacional está aprobado, pero no solo es a nivel Lima sino a nivel nacional. En ningún momento de la reunión, que hemos estado, se ha dicho que no hay paro. Nosotros como agremiación del Perú sí hemos aceptado el paro”, señaló el representante.

Asimismo, Vítor, quien afirmó representar a los transportes urbanos, desacreditó lo dicho por Martín Valeriano. “Yo no entiendo cuál será sus motivaciones, pero él no puede decir que no hay paro. Eso ya está programado, ya está hecho. El anuncio, que todas las bases han aceptado, es que se haga el paro el jueves 10 de octubre”, recalcó.

En ese sentido, precisó que el paro no solo será en Lima, sino también en todas las provincias del Perú. “Nosotros queremos ser responsables por la necesidad del pueblo peruano, no solo en transportes, queremos ser respetuosos con las decisiones de las bases, se ha dicho que sí hay paro y tenemos que respetar”, agregó.

Martín Valeriano, presidente de Anitra, aclaró a RPP que el gremio no ha acordado acatar un paro nacional. | Fuente: Andina

“Queremos propuestas claras del Ejecutivo”, señaló secretario de Transportes Unidos

En otro momento, Edgar Vítor exhortó al Poder Ejecutivo a dar “propuestas claras”. “Queremos que nos den propuestas claras. No queremos que simplemente nos reciban para decirnos que están haciendo un proyecto. El pueblo no puede esperar, esto es urgente”, expresó.

Por otro lado, contó que no se mostró convencido luego de la reunión que tuvieron los transportistas con el ministro del Interior, Juan José Santivañez, y con el general PNP Carlos Céspedes, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirincri).

“Nos dicen que están en proyecto, pero la ciudadanía quiere ya acción para ver resultados. Este gobierno de Dina Boluarte ya tiene como 100 muertos y las leyes que están sacando para blindar estos temas”, precisó.

Por otro lado, cuestionó que el Ministerio del Interior tenga a varios policías trabajando en la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y no cuidando a la ciudadanía.

“Hemos visto que el ministro del Interior está más preocupado en cuidar a los policías y que no debemos juzgar a los policías”, añadió.

Gremio de transportistas aclaró que no ha convocado un nuevo paro

Más temprano, en diálogo RPP, Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), aclaró que el gremio no ha acordado acatar un paro nacional para este jueves 10 de octubre después de los rumores de que se convocaría una movilización para esa fecha ante la continuidad de los casos de extorsión y cobro de cupos a las empresas del transporte público urbano.

El dirigente comentó, además, que desde la movilización del jueves 26 de septiembre se dio un plazo de un mes para que el Ejecutivo y el Legislativo coordinen acciones destinada a mitigar las cifras de criminalidad.

“Todavía no hemos anunciado ni un paro. No sé de dónde salen los anuncios de paro, cuando se está conversando con el Ejecutivo y el Legislativo”, comentó.

