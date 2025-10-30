Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Ancón: asesinan a joven a balazos cuando acudía a una barbería

El crimen ocurrió en el asentamiento humano Villa Estela.
El crimen ocurrió en el asentamiento humano Villa Estela. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La víctima fue identificada por la Policía Nacional del Perú (PNP) como Job Canchumanya Macha de 28 años.

Policiales
00:00 · 01:20

Un joven identificado como Job Canchumanya Macha fue asesinado a balazos cuando se dirigía a cortarse el cabello en una barbería del asentamiento humano Villa Estela, en el distrito limeño de Ancón.

Según testigos, el atacante ingresó al local haciéndose pasar por un cliente y, una vez dentro, sacó un arma de fuego y disparó contra el joven, quien intentó escapar pero fue alcanzado por los proyectiles en la puerta del establecimiento.

Vecinos de la zona trasladaron a la víctima al Hospital de Puente Piedra; sin embargo, falleció en el trayecto debido a la gravedad de sus heridas.

Los moradores informaron que en el lugar existen cámaras de seguridad que podrían ayudar a identificar al autor del crimen.

El hermano de Job Canchumanya Macha denunció que, pese a que a una cuadra del lugar del asesinato hay un puesto de Serenazgo, no recibieron ayuda inmediata para trasladar a la víctima, por lo que los propios vecinos se vieron obligados a hacerlo.

La Policía Nacional inició las investigaciones para determinar las circunstancias del ataque y el móvil del crimen.

Te recomendamos

Informes RPP

IRESA 2025: Tacna lidera la sostenibilidad ambiental en el país, ¿cómo le fue al resto de regiones?

El Instituto Peruano de Economía presentó la nueva edición del Índice Regional de Sostenibilidad Ambiental, que mide cómo las regiones de nuestro país enfrentan los desafíos ambientales sin afectar su desarrollo. Tacna encabeza el ranking, mientras Loreto continúa en el último puesto. ¿Cuáles son los factores detrás? Conoce los detalles en el siguiente informe de RPP en colaboración con el Instituto Peruano de Economía.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Ancón Policía Nacional del Perú inseguridad ciudadana

RPP TV

En Vivo

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA