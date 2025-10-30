Ancón: asesinan a joven a balazos cuando acudía a una barbería

Un joven identificado como Job Canchumanya Macha fue asesinado a balazos cuando se dirigía a cortarse el cabello en una barbería del asentamiento humano Villa Estela, en el distrito limeño de Ancón.

Según testigos, el atacante ingresó al local haciéndose pasar por un cliente y, una vez dentro, sacó un arma de fuego y disparó contra el joven, quien intentó escapar pero fue alcanzado por los proyectiles en la puerta del establecimiento.

Vecinos de la zona trasladaron a la víctima al Hospital de Puente Piedra; sin embargo, falleció en el trayecto debido a la gravedad de sus heridas.

Los moradores informaron que en el lugar existen cámaras de seguridad que podrían ayudar a identificar al autor del crimen.

El hermano de Job Canchumanya Macha denunció que, pese a que a una cuadra del lugar del asesinato hay un puesto de Serenazgo, no recibieron ayuda inmediata para trasladar a la víctima, por lo que los propios vecinos se vieron obligados a hacerlo.

La Policía Nacional inició las investigaciones para determinar las circunstancias del ataque y el móvil del crimen.