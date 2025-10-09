Fiscalía inició diligencias preliminares tras ataque armado contra Agua Marina: “Se han identificado cinco heridos”

Sin embargo, de acuerdo con un parte policial, el atentado dejó un sexto herido, quien fue atendido en el Hospital José Casimiro Ulloa y, luego, dado de alta.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La noche del último miércoles se registró un nuevo ataque armado contra una agrupación musical. Esta vez, las víctimas fueron los integrantes de Agua Marina. La orquesta de cumbia sufrió un atentado cuando se encontraba ofreciendo un concierto en el Círculo Militar - Sede Tarapacá, en Chorrillos.

Según los primeros reportes, la balacera dejó a cuatro integrantes del grupo heridos, entre ellos: los hermanos Luis y Manuel Quiroga Querevalú, el tecladista César More Nizama y el animador de la agrupación Wilson Ruiz Julca.

Tras lo sucedido, el Ministerio Público informó que inició las diligencias preliminares contra los que resulten responsables del delito de tentativa de homicidio durante la presentación de la agrupación musical. Los procedimientos están a cargo de la fiscal Luz Vargas Salazar.

Asimismo, la Fiscalía reportó una quinta persona herida. De acuerdo con la institución, un vendedor de la zona resultó herido a causa de los proyectiles.

“[La Fiscalía] dispuso la práctica de pericias balísticas y biológicas forenses en la escena del crimen. También ha recorrido tres centros de salud donde se encuentran las víctimas para recabar sus historias clínicas. Asimismo, se ha solicitado el registro de las cámaras de videovigilancia de la zona, entre otras pericias para esclarecer los hechos”, señaló.

En esa misma línea, el Ministerio Público informó que los peritos determinaron que los disparos habrían sido efectuados desde el exterior del local y por la espalda de las víctimas.

Además, la Fiscalía indicó que se hallaron aproximadamente 25 disparos y 23 impactos de bala en las pantallas del escenario durante las primeras diligencias.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía inició diligencias preliminares contra los que resulten responsables del delito de tentativa de homicidio tras un ataque realizado con disparos a integrantes de la agrupación musical ‘Agua Marina’, ocurrido en Chorrillos.



✅ La Fiscalía Provincial Penal… pic.twitter.com/66qWZC3ZUx — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 9, 2025

Parte policial reporta un sexto herido

Cabe precisar que, de acuerdo con un parte policial, al que tuvo acceso RPP, un espectador de 50 años también resultó herido de bala a la altura del abdomen durante el atentado.

Según el documento, el hombre, quien dijo haber estado en el evento de Agua Marina, llegó al Hospital José Casimiro Ulloa por sus propios medios y acompañado de su pareja para recibir atención médica.

A través de un comunicado, el Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa informó que la herida del hombre “no ameritaba intervención quirúrgica”, por lo que “fue dado de alta en horas de la madrugada” tras recibir atención ambulatoria.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis