"Están fuera de peligro": médico del Hospital Almenara aseguró que integrantes de Agua Marina no necesitan cirugía de emergencia

El tecladista de Agua Marina César More y el animador de la agrupación, Wilson Ruiz, no necesitan intervenciones quirúrgicas de emergencia y permanecen en la Unidad de Cuidados Especiales del Hospital Guillermo Almenara, informó a RPP Ricardo Villarán, médico emergenciólogo del establecimiento de salud.

Villarán, además, fue consultado sobre la situación de Wilson Ruiz, luego que la pareja del animador, Lady Gómez, indicara que necesita ser intervenido quirúrgicamente.

"El cirujano de tórax ya dijo que no va a ser necesaria una intervención quirúrgica de emergencia. Están en la Unidad de Cuidados Especiales de Emergencia de Almenara", declaró.

Además, indicó que la situación de ambos es con pronóstico reservado, pero que "están fuera de peligro". No obstante, sostuvo que uno de los artistas tiene un órgano parcialmente comprometido.

Como se recuerda, EsSalud emitió un comunicado por la madrugada en el que informó que el tecladista César More Nizama (51) y el animador Wilson Ruiz Julca (41) permanecen en el Área de Trauma Shock del Hospital Almenara.

En un documento, la institución refirió que ambos músicos presentan heridas “en el tórax, por proyectiles de arma de fuego”.