Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Chorrillos: este es el panorama en el Círculo Militar - Sede Tarapacá tras el ataque a la orquesta Agua Marina

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

Como se recuerda, la orquesta Agua Marina interpretaba una de sus canciones cuando se escuchó una ráfaga de disparos, generándose un caos general en el recinto y dejando a cuatro de sus integrantes heridos.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Seguridad
00:00 · 01:55
Las autoridades locales y la comunidad artística continúan preocupadas por el estado de salud de los afectados
Las autoridades locales y la comunidad artística continúan preocupadas por el estado de salud de los afectados | Fuente: RPP

Un equipo de RPP llegó esta mañana al Círculo Militar - Sede Tarapacá, en Chorrillos, lugar donde se perpetró el ataque armado contra la orquesta de cumbia Agua Marina, en el que resultaron heridas cinco personas, entre ellas cuatro ingresantes de la agrupación.

Esta mañana, se está realizando el desmantelamiento del estrado por parte del personal del local. De acuerdo con el municipio de dicho distrito, se trataba de un evento privado; por tanto, las medidas de seguridad eran totalmente responsabilidad de los organizadores.

Como se recuerda, Agua Marina fue víctima de un ataque armado donde cuatro de sus integrantes fueron heridos de bala. La orquesta interpretaba una de sus canciones cuando se escuchó una ráfaga de disparos, generándose un caos general en el recinto, donde todavía se puede observar los daños, con orificios en la estructura del escenario del evento.

El jefe de la Región Policial de Lima, el general Felipe Monroy, corroboró esta información e informó que la Municipalidad abrirá un procedimiento de investigación que podría conllevar sanciones y multas para quienes organizaron la fiesta.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Antecedentes de extorsión

Este ataque no es un incidente aislado: la orquesta Agua Marina había denunciado anteriormente haber sido víctima de extorsiones, una problemática que afecta a otras agrupaciones musicales en la región. Ante esta situación, diversos artistas y agrupaciones han expresado su solidaridad y han solicitado un entorno laboral más seguro, lejos de la violencia y el miedo a ataques criminales.

Las autoridades locales y la comunidad artística continúan preocupadas por el estado de salud de los afectados, el cual todavía es delicado.

Te recomendamos

Informes RPP

La Reserva Nacional de Paracas y su constante lucha contra la pesca ilegal

El trabajo en conjunto entre el Sernamp y los guardaparques voluntarios ha permitido reducir la pesca ilegal en la Reserva Nacional de Paracas, conoce los detalles en el siguiente informe de nuestro compañero Edwin Herrera.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
extorsión orquesta Chorrillos

RPP TV

En Vivo

Más sobre Seguridad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA