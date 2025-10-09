Chorrillos: este es el panorama en el Círculo Militar - Sede Tarapacá tras el ataque a la orquesta Agua Marina

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Las autoridades locales y la comunidad artística continúan preocupadas por el estado de salud de los afectados | Fuente: RPP

Un equipo de RPP llegó esta mañana al Círculo Militar - Sede Tarapacá, en Chorrillos, lugar donde se perpetró el ataque armado contra la orquesta de cumbia Agua Marina, en el que resultaron heridas cinco personas, entre ellas cuatro ingresantes de la agrupación.

Esta mañana, se está realizando el desmantelamiento del estrado por parte del personal del local. De acuerdo con el municipio de dicho distrito, se trataba de un evento privado; por tanto, las medidas de seguridad eran totalmente responsabilidad de los organizadores.

Como se recuerda, Agua Marina fue víctima de un ataque armado donde cuatro de sus integrantes fueron heridos de bala. La orquesta interpretaba una de sus canciones cuando se escuchó una ráfaga de disparos, generándose un caos general en el recinto, donde todavía se puede observar los daños, con orificios en la estructura del escenario del evento.

El jefe de la Región Policial de Lima, el general Felipe Monroy, corroboró esta información e informó que la Municipalidad abrirá un procedimiento de investigación que podría conllevar sanciones y multas para quienes organizaron la fiesta.

Antecedentes de extorsión

Este ataque no es un incidente aislado: la orquesta Agua Marina había denunciado anteriormente haber sido víctima de extorsiones, una problemática que afecta a otras agrupaciones musicales en la región. Ante esta situación, diversos artistas y agrupaciones han expresado su solidaridad y han solicitado un entorno laboral más seguro, lejos de la violencia y el miedo a ataques criminales.

Las autoridades locales y la comunidad artística continúan preocupadas por el estado de salud de los afectados, el cual todavía es delicado.