Fiscalía interviene la Municipalidad de Comas por presunta utilización de servidores municipales para actividades ajenas a su función

El Ministerio Público de Lima Norte viene interviniendo de oficio a la Municipalidad Distrital de Comas, luego de tomar conocimiento —a través de un informe periodístico— que el alcalde estaría utilizando a servidores municipales para actividades ajenas a sus funciones.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Municipalidad Distrital de Comas fue intervenida por el Ministerio Público tras un reportaje dominical denunciara que el alcalde Ulises Villegas Rojas obligaría a servidores municipales a convertirse en porristas para las actividades oficiales.

En su cuenta oficial en la red social X, el organismo informó que los fiscales adjuntos provinciales Víctor Pun Lay Siancas y Marilyn Samaniego Jiménez, y agentes de de la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional de Lima Norte, se encuentran recabando y verificando documentos sobre la contratación y las funciones del personal involucrado.

Asimismo, vienen entrevistando a la gerente y al procurador del municipio, entre otras diligencias para el esclarecimiento de los hechos.

Una investigación del programa Punto final dio cuenta de que la Municipalidad de Comas recluta a trabajadoras de diferentes áreas de la comuna para que se vistan como porristas, con el logo de Somos Perú, en los eventos públicos del alcalde Ulises Villegas. Las empleadas que se niegan simplemente pierden sus empleos, según indicó una trabajadora.

Las profesionales —entre ellas abogadas, ingenieras, comunicadoras y publicistas— afirmaron que eran retiradas de sus funciones regulares para vestir los uniformes y animar las actividades públicas del burgomaestre.

"Las trabajadoras son sometidas a rigurosos entrenamientos de baile, coreografía y animación, también en horario de trabajo, en un ambiente contiguo al Palacio Municipal. Con una coordinadora de baile al mando practican los pasos con los cuales van a recibir al alcalde", señala el reportaje.

Fiscales adjuntos del Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte se encuentran recabando y verificando documentos sobre la contratación y las funciones del personal involucrado. pic.twitter.com/tmWddWPSxF — Ministerio Público - Distrito Fiscal de Lima Norte (@mplimanorte) September 8, 2025