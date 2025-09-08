Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP213 | INFORMES | Senado 2026: así elegiremos a los 60 senadores de la nueva cámara del Congreso bicameral
EP 213 • 03:53
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 8 de agosto | (Natividad de María) - "Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo"
EP 1072 • 12:50
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscales ratifican que requieren 81 millones de soles de presupuesto
EP 1863 • 14:16

Fiscalía interviene la Municipalidad de Comas por presunta utilización de servidores municipales para actividades ajenas a su función

Fiscales realizando diligencias para el esclarecimiento de los hechos.
Fiscales realizando diligencias para el esclarecimiento de los hechos. | Fuente: Ministerio Público - Distrito Fiscal de Lima Norte
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El Ministerio Público de Lima Norte viene interviniendo de oficio a la Municipalidad Distrital de Comas, luego de tomar conocimiento —a través de un informe periodístico— que el alcalde estaría utilizando a servidores municipales para actividades ajenas a sus funciones.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Municipalidad Distrital de Comas fue intervenida por el Ministerio Público tras un reportaje dominical denunciara que el alcalde Ulises Villegas Rojas obligaría a servidores municipales a convertirse en porristas para las actividades oficiales.

En su cuenta oficial en la red social X, el organismo informó que los fiscales adjuntos provinciales Víctor Pun Lay Siancas y Marilyn Samaniego Jiménez, y agentes de de la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional de Lima Norte, se encuentran recabando y verificando documentos sobre la contratación y las funciones del personal involucrado.

Asimismo, vienen entrevistando a la gerente y al procurador del municipio, entre otras diligencias para el esclarecimiento de los hechos.

Una investigación del programa Punto final dio cuenta de que la Municipalidad de Comas recluta a trabajadoras de diferentes áreas de la comuna para que se vistan como porristas, con el logo de Somos Perú, en los eventos públicos del alcalde Ulises Villegas. Las empleadas que se niegan simplemente pierden sus empleos, según indicó una trabajadora.

Las profesionales —entre ellas abogadas, ingenieras, comunicadoras y publicistas— afirmaron que eran retiradas de sus funciones regulares para vestir los uniformes y animar las actividades públicas del burgomaestre.

"Las trabajadoras son sometidas a rigurosos entrenamientos de baile, coreografía y animación, también en horario de trabajo, en un ambiente contiguo al Palacio Municipal. Con una coordinadora de baile al mando practican los pasos con los cuales van a recibir al alcalde", señala el reportaje.

Te recomendamos

Informes RPP

Crisis en ANIN: Proyectos detenidos, empleos perdidos y regiones en alerta

La Autoridad Nacional de Infraestructura, conocida como ANIN, se ha quedado sin fondos y varias de sus obras han quedado en el aire. Proyectos claves en Lambayeque y Cusco están paralizados, poniendo en riesgo a miles de familias y retrasando servicios de salud. ¿Qué consecuencias trae esta parálisis y cómo piensa resolverse? Escuchemos el informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Fiscalía Municipalidad de Comas Ulises Villegas

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA