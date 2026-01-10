Últimas Noticias
Pasajeros de bus baleado en Huarochirí vivieron momentos de terror: “Están que nos siguen; el chofer está herido y está manejando”

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

Dos delincuentes en motocicleta dispararon contra el conductor de un bus lleno de pasajeros en Jicamarca. Pese a resultar herido, el chofer continuó manejando mientras la unidad era perseguida, en medio del pánico de más de 30 personas que viajaban a bordo.

Lima
00:00 · 03:22
Uno de los proyectiles impactó en el hombro al conductor.
Uno de los proyectiles impactó en el hombro al conductor.

Los atentados contra los transportistas continúan en Lima. Un bus de la empresa Negociaciones Santa Anita fue baleado por dos presuntos extorsionadores en el anexo 22 de Jicamarca, en el distrito de San Antonio, en la provincia de Huarochirí.

Según testigos consultados por RPP, la unidad de transporte fue interceptada por dos delincuentes que se desplazaban a bordo de una motocicleta. Los sujetos dispararon hasta en tres oportunidades contra el chofer, pese a que el bus se encontraba lleno de pasajeros.

Uno de los proyectiles impactó en el hombro al conductor, quien fue identificado como Jorge Cabrera Fernández, de 41 años. El chofer siguió manejando, pese a encontrarse herido, debido a que fue perseguido por los delincuentes por alrededor de cinco cuadras.   

Tras el atentado, el transportista fue trasladado al Hospital San Juan de Lurigancho, donde fue atendido durante la madrugada. Afortunadamente, el transportista ya se encuentra fuera de peligro y fue dado alta, según confirmaron sus compañeros a este medio.

Pasajeros vivieron momentos de terror

RPP accedió a un audio que fue grabado por los pasajeros y posteriormente enviado a un grupo de WhatsApp, para pedir auxilio. En el material, se les escucha pedir a sus receptores que llamen a la Policía, pues eran perseguidos por los delincuentes.

Llamen a la Policía, están que nos siguen. El chofer está herido y está manejando. Ya pasamos Santa Rosa, viene una [moto] lineal. ¡Ay, Dios! Ayuda, ayuda, métete a Bolognesi”, se les escucha decir a varias pasajeras en medio del llanto.

En el bus viajaban unas treinta personas, de acuerdo con información de la Policía Nacional.

Empresa de transportes paga cupos a dos bandas criminales

Uno de los dirigentes de la empresa Negociaciones Santa Anita reveló a este medio que actualmente pagan cupos a dos bandas criminales, por lo que sospechan que el atentado se debería a una confusión con otra línea de transportes o se trataría de una tercera organización delincuencial.

“Nosotros pagamos a dos grupos. Al parecer, es otro grupo o se han confundido con Cinco Estrellas. Porque hace dos o tres días amenazaron o pusieron un petardo ahí en la puerta de Cinco estrellas. [O], al parecer, uno de ellos es otro grupo, aparte de los que tenemos pagando. [Pagamos] mensual [y] diario. Ahorita, lamentablemente, en el Perú si quieres vivir tienes que pagar y nuestras autoridades no hacen nada”, señaló.

La empresa de transportes cuenta con aproximadamente 130 buses. Según el dirigente, cada unidad paga diariamente S/ 7 a una banda y S/ 5 a otra. En total, son S/ 12 soles al día deben abonar cada uno de los conductores a estos delincuentes.

RPP Data

Criminalidad desbordada: más de 2 mil asesinatos y 23 mil casos de extorsiones en el Perú nos deja el 2025

El año 2025 cerrará con más de 23 mil denuncias por extorsión y más de 2 mil asesinatos a nivel nacional. Artistas, transportistas, emprendedores han sido víctimas de amenazas, atentados y sicariato. En este informe de RPP Data repasamos los sectores más afectados y las cifras que dejaron este año que ya llega a su fin.
RPP Data
RPP Data
00:00 · 00:00
