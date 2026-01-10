Pasajeros de bus baleado en Huarochirí vivieron momentos de terror: “Están que nos siguen; el chofer está herido y está manejando”

Uno de los proyectiles impactó en el hombro al conductor. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Los atentados contra los transportistas continúan en Lima. Un bus de la empresa Negociaciones Santa Anita fue baleado por dos presuntos extorsionadores en el anexo 22 de Jicamarca, en el distrito de San Antonio, en la provincia de Huarochirí.

Según testigos consultados por RPP, la unidad de transporte fue interceptada por dos delincuentes que se desplazaban a bordo de una motocicleta. Los sujetos dispararon hasta en tres oportunidades contra el chofer, pese a que el bus se encontraba lleno de pasajeros.

Uno de los proyectiles impactó en el hombro al conductor, quien fue identificado como Jorge Cabrera Fernández, de 41 años. El chofer siguió manejando, pese a encontrarse herido, debido a que fue perseguido por los delincuentes por alrededor de cinco cuadras.

Tras el atentado, el transportista fue trasladado al Hospital San Juan de Lurigancho, donde fue atendido durante la madrugada. Afortunadamente, el transportista ya se encuentra fuera de peligro y fue dado alta, según confirmaron sus compañeros a este medio.

Pasajeros vivieron momentos de terror

RPP accedió a un audio que fue grabado por los pasajeros y posteriormente enviado a un grupo de WhatsApp, para pedir auxilio. En el material, se les escucha pedir a sus receptores que llamen a la Policía, pues eran perseguidos por los delincuentes.

“Llamen a la Policía, están que nos siguen. El chofer está herido y está manejando. Ya pasamos Santa Rosa, viene una [moto] lineal. ¡Ay, Dios! Ayuda, ayuda, métete a Bolognesi”, se les escucha decir a varias pasajeras en medio del llanto.

En el bus viajaban unas treinta personas, de acuerdo con información de la Policía Nacional.

Empresa de transportes paga cupos a dos bandas criminales

Uno de los dirigentes de la empresa Negociaciones Santa Anita reveló a este medio que actualmente pagan cupos a dos bandas criminales, por lo que sospechan que el atentado se debería a una confusión con otra línea de transportes o se trataría de una tercera organización delincuencial.

“Nosotros pagamos a dos grupos. Al parecer, es otro grupo o se han confundido con Cinco Estrellas. Porque hace dos o tres días amenazaron o pusieron un petardo ahí en la puerta de Cinco estrellas. [O], al parecer, uno de ellos es otro grupo, aparte de los que tenemos pagando. [Pagamos] mensual [y] diario. Ahorita, lamentablemente, en el Perú si quieres vivir tienes que pagar y nuestras autoridades no hacen nada”, señaló.

La empresa de transportes cuenta con aproximadamente 130 buses. Según el dirigente, cada unidad paga diariamente S/ 7 a una banda y S/ 5 a otra. En total, son S/ 12 soles al día deben abonar cada uno de los conductores a estos delincuentes.