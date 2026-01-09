Por lo menos 10 empresas de transporte público han cerrado debido a las extorsiones, asegura dirigente

Martín Ojeda, dirigente transportista, expresó que las autoridades conocen perfectamente las horas en que suceden estos ataques contra los transportistas y las razones por las que está fallando la protección policial.

Martín Ojeda, representante de Transportistas Unidos, señaló este viernes que unas 10 empresas de transporte público han cerrado debido a las extorsiones por parte de bandas criminales. Esto lo reveló luego de anunciar horas antes que habrá un nuevo paro en el sector para el próximo jueves 15 de enero.

"Hemos escuchado de 10 empresas que ya no dan para más, en los conos. 10 empresas, por lo menos, han cerrado", indicó en el programa Prueba de Fuego de RPP. No obstante, el dirigente no dio nombres de aquellas compañías ni las rutas donde operaban.

"Los ataques se vienen dando entre las 5 o 6 de la tarde y las 11:30 de la noche, cuando la flota se encuentra en la oscuridad, porque la Policía, lo decimos públicamente y así lo dice la estadística y hemos conversado con gente del (Ministerio) del Interior, no viene coordinando bien con las comisarías en la protección de los llamados corredores seguros", añadió.

El dirigente sostuvo que volver a realizar un paro a inicios de este año es necesario porque "no se puede cerrar los ojos ante una realidad tan evidente". Además, enfatizó que el plan del presidente José Jerí para resguardar a los transportistas no ha funcionado.

Otro punto que advirtió el dirigente es que las bandas criminales han subido el precio de los cupos que deben pagar las empresas. Según señaló, desde este año vienen obligando a que cada bus pague 30 soles diarios a cambio de no cometer atentados.

¿Quiénes acatarán el paro?

Martín Ojeda afirmó que la medida será acatada por empresas de los conos norte, sur, este y centro. Según su estimación, unas 12 mil unidades de transporte público no saldrán a las calles el próximo jueves.

"Yo quisiera que sea una marcha pacífica para un cambio que se debe dar sí o sí. Nosotros apostamos por el general PNP (Víctor) Revoredo, lo respetamos, hemos visto algunas posiciones muy interesantes que ha tenido en las últimas semanas, pero en la prevención no pasa nada", aseveró.