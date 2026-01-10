Detonan explosivo contra bus de la Línea 50 cuando dejaba pasajeros en SJL: estallido dejó un transeúnte herido [VIDEO]

Un nuevo atentado criminal contra un bus de transporte público ocurrió la madrugada de este sábado. El objetivo fue una unidad de la Línea 50, que fue impactada con un artefacto explosivo, cuando circulaba con pasajeros en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL).

El ataque fue registrado exactamente en la avenida 13 de Enero, a la altura del centro comercial Mall Aventura Plaza. Las cámaras de seguridad captaron el instante en que un sujeto a bordo de una motocicleta seguía al bus. De pronto, cuando la unidad se detuvo para dejar pasajeros, el criminal arrojó el explosivo contra el vehículo, tras lo cual no escapó, sino que se detuvo unos instantes a observar las consecuencias de la detonación.

Un transeúnte herido

Tras la detonación, en medio de los gritos desesperados de los pasajeros, el chofer llegó al cruce de las avenidas 13 de Enero con Tusilagos, donde encontró ayuda policial.

Las esquirlas de la explosión hirieron a un transeúnte, que fue trasladado de emergencia al Hospital Nacional San Juan de Lurigancho, conocido como '10 de Canto Grande'.

El estallido causó severos daños en el bus, que quedó con las lunas rotas y las llantas delanteras desinfladas. Además, el conductor terminó con algunas heridas.

Peritos de Criminalística llegaron hasta el lugar para realizar las primeras diligencias y no descartaron que se trate de un atentado vinculado a un posible caso de extorsión contra esta empresa de transporte.

El segundo atentado con explosivos en menos de dos semanas

Vale resaltar que esta es la segunda vez que delincuentes utilizan artefactos explosivos contra empresas de transportes en menos de dos semanas.

El pasado 30 de diciembre, un motociclista arrojó una granada tipo piña dentro de un bus de la empresa Translic S.A., cuando la unidad era conducida rumbo a su base en la zona de Chuquitanta, distrito de San Martín de Porres. El criminal aprovechó que la puerta delantera del vehículo se encontraba abierta para arrojar el explosivo que, felizmente, no llegó a detonar.

Tras reportar el hecho a las autoridades, personal de la Unidad de Explosivos (UDEX) de la Policía Nacional llegó hasta el lugar para desactivar el explosivo.