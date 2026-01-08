Policía abatió a sicario que asesinó a chofer de combi en Comas: esto es todo lo que se sabe del caso

El crimen se registró en la cuadra cinco de la avenida Belaúnde Oeste, en el distrito limeño de Comas | Fuente: RPP

La Policía Nacional del Perú confirmó la identidad del sicario que fue abatido la madrugada de este jueves tras asesinar al conductor de una combi en el distrito de Comas. Se trata de Ángel Enrique Paredes Ramos, de 31 años, quien cayó abatido por los disparos de un agente policial vestido de civil que presenció el ataque.

El hecho ocurrió en la cuadra 6 de la avenida Belaúnde Oeste. De acuerdo con el reporte oficial, Paredes Ramos atacó al transportista -cuyo cuerpo quedó al interior de la unidad- en lo que sería un nuevo caso de extorsión. Sin embargo, su huida fue frustrada por la rápida reacción del efectivo policial.

Respaldo del Comando Policial

El comandante general de la Policía, Óscar Arriola, llegó al lugar de los hechos y respaldó la intervención del agente, elogiando su labor.

"(...) Ha quitado (la vida) a un transportista, momentos en los cuales ha sido aprehendido por un policía que ha desenfundado su arma de fuego y, conforme a la Constitución y a las leyes, lo ha abatido. Y este es el accionar que en mi condición de comandante general debo reconocer y felicitar bajo todo punto de vista", manifestó.

Mensaje a los transportistas

La autoridad policial aprovechó la situación para enviar un mensaje de confianza a los gremios de transporte y mencionó que la institución está desplegando personal encubierto para combatir las mafias.

"La Policía Nacional viene trabajando arduamente de civil, uniformada, en distintos puntos estratégicos (...) Y así vamos a continuar con esta misma actitud y con la moral alta, altísima como el sol y las estrellas", enfatizó.

Arriola también destacó que los transportistas "vienen denunciando con todas las garantías y la reserva del caso", lo que permite a las autoridades actuar de manera conveniente.

Diligencias en la escena

Hasta el cierre de esta nota, luego de que los peritos de criminalística realizaran las diligencias correspondientes en la avenida Belaúnde Oeste, los cuerpos de ambos fueron trasladados a la Morgue Central de Lima.

El crimen se registró en la cuadra cinco de la avenida Belaúnde Oeste, en el distrito limeño de Comas | Fuente: RPP