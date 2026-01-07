Delincuentes balearon bus de la Línea 41 en Villa El Salvador

No se registraron heridos ni víctimas mortales, pero el bus quedó con daños en su carrocería. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Siguen los atentados contra transportistas en Lima y Callao. Esta vez, delincuentes atacaron a balazos un bus de la empresa de transporte 41 S.A., conocida como la Línea 41, en Villa El Salvador (VES), el sur de la capital.

Según testigos consultados por RPP, sujetos desconocidos dispararon varias veces contra la unidad, que estaba estacionada en su paradero inicial, en la avenida Pastor Sevilla.

Afortunadamente, el bus se encontraba vacío al momento del ataque, por lo que no se registraron heridos ni víctimas mortales.

No obstante, el atentado ha generado gran preocupación y temor entre los choferes y cobradores de esta empresa, que cubre la ruta Ventanilla-Villa El Salvador.



Ataque armado en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar del ataque armado y establecieron un perímetro, donde los peritos hallaron hasta siete casquillos de bala.

Los transportistas evitaron declarar a la prensa, pero off the record aseguraron que la empresa paga cupos extorsivos hasta a tres bandas criminales.

Según indicaron, este ataque estaría relacionado con la demora en el pago exigido por una de estas bandas delictivas.

Esta no es la primera vez que la Línea 41 sufre ataques por parte de extorsionadores. De hecho, en diciembre pasado, choferes y cobradores de la empresa realizaron un plantón, cansados de pagar cupos.

