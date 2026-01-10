Bus lleno de pasajeros fue baleado en Huarochirí: el chofer herido continuó manejando varias cuadras para pedir ayuda

El bus atacado pertenece a la empresa de transporte Negociaciones Santa Anita. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Pánico en Huarochirí. Un bus de la empresa de transporte Negociaciones Santa Anita fue baleado por dos presuntos extorsionadores en el anexo 22 de Jicamarca, en el distrito de San Antonio, en la provincia limeña.

Según testigos consultados por RPP, la unidad fue interceptada por dos delincuentes que se desplazaban a bordo de una motocicleta. A los pistoleros, no les importó que el bus estaba lleno de pasajeros y dispararon hasta tres veces contra el conductor.

Uno de los proyectiles impactó en el hombro al conductor; que, pese a la herida, continuó manejando varias cuadras, hasta una zona más iluminada, para pedir ayuda.

“Son tres balazos que le han dado: uno en el brazo, el otro se ha ido por la cara, a rozarle; y el otro ha caído por la luna. La intención era matarlo, creo”, refirió un compañero del chofer.

El transportista herido fue identificado como Jorge Cabrera Fernández, de 41 años. El hombre fue trasladado de emergencia al Hospital San Juan de Lurigancho, donde se le atendió por la herida en el hombro. Horas después, afortunadamente, fue dado de alta.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Empresa extorsionada

Los transportistas de la empresa Negociaciones Santa Anita, que cubre la ruta San Juan de Lurigancho-Pachacámac, revelaron que están pagando cupos extorsivos a dos bandas criminales.

Ellos creen que este ataque armado fue perpetrado por una tercera organización criminal, por lo que exigieron a la Policía Nacional tomar cartas en el asunto.

“Nosotros pagamos a dos grupos. Al parecer, es otro grupo o se han confundido con (la empresa) Cinco Estrellas. Lamentablemente, en el Perú, si quieres vivir, tienes que pagar. Nuestras autoridades no hacen nada”, cuestionó uno de los dirigentes de la empresa.

