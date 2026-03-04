Fiorella Molinelli propone “comando de crisis energética” tras fuga en ducto que afectó suministro de gas natural

Fiorella Molinelli, candidata presidencial de Fuerza y Libertad, señaló que el país enfrenta una nueva crisis energética a raíz de la fuga y deflagración registrada en las instalaciones de la empresa Transportadoras de Gas del Perú (TGP) en el Cusco, incidente que provocó un desabastecimiento de gas natural vehicular (GNV) en Lima y Callao.

Además, la empresa Pluspetrol confirmó que desde el 1 de marzo interrumpió su producción de gas licuado de petróleo (GLP) en su planta de Pisco, debido al mencionado incidente.

Al respecto, durante una entrevista en el programa Prueba de fuego de RPP, Molinelli indicó que esta situación evidencia la vulnerabilidad del sistema energético en el país y la falta de planificación estratégica en el sector.

“Esto ya lo veníamos advirtiendo en nuestra calidad de técnicos. Hemos tenido crisis de inseguridad alimentaria, crisis política, crisis de inseguridad ciudadana, nuestra economía no anda bien y ahora le añadimos una nueva crisis que es la energética y esto básicamente se debe a la ausencia de una mirada de planificación estratégica”, afirmó.

La candidata, quien fue asesora de la presidencia del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), explicó que el problema radica principalmente en la ausencia de una visión de “mediano y largo plazo” para el desarrollo de proyectos energéticos en el país.

“Los proyectos energéticos tardan en madurar, necesitan realmente planificación. Un proyecto hidroeléctrico [tarda] más o menos siete años”, comentó.

“Comando de crisis energética”

Ante este escenario, Fiorella Molinelli propuso la creación inmediata de un “comando de crisis energética” con el objetivo de asegurar “el abastecimiento de los hospitales” y “el transporte público”, así como “el funcionamiento de los servicios públicos y el abastecimiento de las generadoras”.

Por otro lado, planteó la necesidad de “diversificar nuestra matriz energética” y que eso “es no depender de un solo ducto”.

“Eso significa mirar nuevas oportunidades. Las energías renovables en el Perú no han tenido suficiente impulso. La energía solar, la energía eólica y la fotovoltaica, que hoy son más competitivas en los marcados”, sostuvo.

Finalmente, manifestó que el sistema energético debería contar con mecanismos de contingencia como plantas de almacenamiento y regasificación.

“Lo que no hemos aprendido es que el ducto puede tener estas fallas, se puede rajar en cualquier momento y se puede interrumpir. Eso cómo se soluciona, con reservas de contingencia, con soluciones de almacenamiento. Por ejemplo, al final del ducto, donde tú puedes generar el gas licuado, el exceso, y tener una planta regasificadora para inyectar el gas. Esa es la mirada estratégica que debe tener el Ministerio de Energía y Minas, pero lamentablemente no lo ha tenido”, concluyó.