Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Transportistas de Lima anuncian marcha para el jueves 5 de marzo contra las extorsiones del crimen organizado

Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La Asociación de Transportistas del Servicio Urbano de Transporte del Perú señaló que el sector protesta debido a la falta de implementación de la Ley N.° 32490, la cual contempla medidas preventivas e indemnizaciones para los deudos de los conductores asesinados.

Lima
00:00 · 01:28

La Asociación de Transportistas del Servicio Urbano de Transporte del Perú (ATSUPER), gremio que representa a más de 100 empresas formales de transporte público, ha convocado a una marcha para este jueves 5 de marzo. 

La medida de fuerza busca exigir acciones eficaces por parte de las autoridades nacionales frente a la creciente ola de criminalidad y extorsión que azota a Lima y el Callao.

Frank Gómez Santillana, vocero de la ATSUPER, dijo que la denominada "marcha hombre-máquina" tiene como objetivos principales el Congreso de la República y el Palacio de Gobierno, en el Cercado de Lima. 

En entrevista con RPP, el dirigente indicó que el sector protesta debido a la falta de implementación de la Ley N.° 32490, la cual contempla medidas preventivas e indemnizaciones para los deudos de los conductores asesinados.

Seis transportistas asesinados en lo que va del año

El gremio denunció que, hasta la fecha, no se han puesto en marcha las medidas preventivas prometidas ni el Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GIES). Este equipo, que debería estar integrado por la Policía Nacional, el Poder Judicial y la Fiscalía, "no funciona", lo que deja a los transportistas desprotegidos ante las mafias, detalló.

Gómez Santillana precisó que los manifestantes se concentrarían en la plaza 2 de Mayo o la plaza San Martín, desde donde se desplazarán por las calles del centro histórico para hacer oír sus demandas ante los poderes Ejecutivo y Legislativo.

De acuerdo con cifras de la Cámara Internacional de Transporte, en lo que va del año seis transportistas han sido asesinados en Lima y el Callao en ataques vinculados directamente a la extorsión.

Te recomendamos
Informes RPP

Tambores de guerra en Medio Oriente: El mundo en vilo ante la advertencia de Trump a Irán

La tensión entre Estados Unidos e Irán ha escalado a niveles críticos tras el envío de una flota militar y las amenazas del presidente Donald Trump de actuar “con rapidez y violencia” si Teherán no acepta un acuerdo que limite estrictamente su programa nuclear. El conflicto actual entre Irán y Estados Unidos tiene raíces que se hunden en décadas de desconfianza mutua, como señala el siguiente informe:
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Paro de transportistas Extorsión Sicariato Crimen organizado

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA