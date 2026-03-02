Transportistas de Lima anuncian marcha para el jueves 5 de marzo contra las extorsiones del crimen organizado

La Asociación de Transportistas del Servicio Urbano de Transporte del Perú señaló que el sector protesta debido a la falta de implementación de la Ley N.° 32490, la cual contempla medidas preventivas e indemnizaciones para los deudos de los conductores asesinados.

La Asociación de Transportistas del Servicio Urbano de Transporte del Perú (ATSUPER), gremio que representa a más de 100 empresas formales de transporte público, ha convocado a una marcha para este jueves 5 de marzo.



La medida de fuerza busca exigir acciones eficaces por parte de las autoridades nacionales frente a la creciente ola de criminalidad y extorsión que azota a Lima y el Callao.



Frank Gómez Santillana, vocero de la ATSUPER, dijo que la denominada "marcha hombre-máquina" tiene como objetivos principales el Congreso de la República y el Palacio de Gobierno, en el Cercado de Lima.



En entrevista con RPP, el dirigente indicó que el sector protesta debido a la falta de implementación de la Ley N.° 32490, la cual contempla medidas preventivas e indemnizaciones para los deudos de los conductores asesinados.



Seis transportistas asesinados en lo que va del año

El gremio denunció que, hasta la fecha, no se han puesto en marcha las medidas preventivas prometidas ni el Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GIES). Este equipo, que debería estar integrado por la Policía Nacional, el Poder Judicial y la Fiscalía, "no funciona", lo que deja a los transportistas desprotegidos ante las mafias, detalló.



Gómez Santillana precisó que los manifestantes se concentrarían en la plaza 2 de Mayo o la plaza San Martín, desde donde se desplazarán por las calles del centro histórico para hacer oír sus demandas ante los poderes Ejecutivo y Legislativo.



De acuerdo con cifras de la Cámara Internacional de Transporte, en lo que va del año seis transportistas han sido asesinados en Lima y el Callao en ataques vinculados directamente a la extorsión.