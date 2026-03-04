San Martín de Porres: hallan dentro de inmueble a menor reportada como desaparecida el 12 febrero

Efectivos de la Policía Nacional dieron cuenta de que la menor fue hallada dentro de un inmueble con el cabello corto y en compañía de una mujer. El padre de la niña señala que podría haber sido captada por una red de trata.

Una menor que había sido reportada desparecida fue hallada por efectivos de la Policía Nacional luego de 22 días dentro de un inmueble donde era retenida en el distrito de San Martín de Porres.

De acuerdo con información policial, la menor fue hallada con una mujer identificada como María y se le había cortado el cabello, además de encontrarse en estado de shock. Su desaparición había sido reportada en el Rotafono de RPP el pasado 12 de febrero.

El padre de la menor indicó en RPP que su hija habría sido captada por una red de trata de personas, pues dijo que su desaparición se dio luego de que se contactara en redes sociales con otras niñas que estarían vinculada a un sujeto de nombre Bruno.

“En ese cuarto hoy se encontró solamente a mi niña, no encontramos a otra niña. En shock, totalmente deprimida, mi niña tiene el cabello largo, desde los 12 años nunca se lo cortó ahora está con el cabello corto hasta las orejas”, sostuvo el padre sobre el estado en el que fue hallada su hija.

Inicio de pesquisas

Tanto la menor como la mujer que se encontraban dentro del inmueble fueron trasladadas a la Comisaría Sol de Oro del distrito de San Martín de Porres para iniciar las diligencias del caso.

A dicha dependencia llegó también personal de la División de Desaparecidos de la Policía Nacional del Perú.

En tanto, desde la policía indicaron que el caso se mantendrá en reserva hasta obtener los resultados médicos de las evaluaciones a las que fue sometida la menor para seguir con las diligencias de ley.