Partidos de hoy, jueves 5 de marzo del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO Sudamericana y Libertadores

Cienciano y Melgar se enfrentarán en la Copa Sudamericana 2026.
Cienciano y Melgar se enfrentarán en la Copa Sudamericana 2026. | Fuente: Fuente: Liga1
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

HOY Fútbol EN VIVO HOY | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, jueves 5 de marzo del 2026.

HOY EN VIVO | Resultados en directo | Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Cienciano vs Melgar por la Copa Sudamericana. Revisa aquí toda la información de las competiciones del fútbol peruano y mundial este 5 de marzo.

Partidos de hoy, Copa Libertadores - Conmebol

7:30 p.m. | Medellín vs Juventud - ESPN y Disney

Partidos de hoy, Copa Sudamericana - Conmebol

5:00 p.m. | Boston River vs Racing - ESPN y Disney

5:00 p.m. | Nacional vs Deportivo Recoleta - ESPN y Disney

7:30 p.m. | Cienciano vs Melgar - ESPN y Disney

7:30 p.m. | América vs Bucaramanga - ESPN y Disney

9:00 p.m. | Orense vs Macará - ESPN y Disney

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

3:00 p.m. | Tottenham vs Crystal Palace - ESPN y Disney

Partidos de hoy, Copa de Francia

3:10 p.m. | Lyon vs Lens - ESPN y Disney

Partidos de hoy, Liga Profesional - Argentina

4:30 p.m. | Gimnasia Mendoza vs Defensa Justicia - ESPN y Disney

Partidos de hoy, Liga BetPlay Dimayo - Argentina

6:10 p.m. | Llaneros vs Internacional de Bogotá - ESPN y Disney

8:20 p.m. | Junior vs Alianza - ESPN y Disney

partidos de hoy fútbol en vivo Copa Libertadores Copa Sudamericana

