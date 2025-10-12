Incendio en San Juan de Miraflores: Fiscalía realiza diligencias preliminares tras siniestro en Pamplona Alta

La fiscal provincial Iris Alvarado Cuestas verificó los daños materiales y confirmó que no se registraron pérdidas humanas durante la emergencia.

La Fiscalía informó que viene realizando diligencias preliminares tras el incendio que afectó decenas de viviendas en la zona de Pamplona Alta, en el distrito limeño de San Juan de Miraflores, el cual dejó más de 100 casas dañadas.

A través de sus redes sociales, el organismo público señaló que, junto con la Unidad de Seguridad del Estado, efectuó la inspección técnico-criminalística del lugar para determinar las causas del siniestro.

Tras la remoción de escombros, la fiscal provincial Iris Alvarado Cuestas, de la Fiscalía Penal Corporativa de San Juan de Miraflores (Tercer Despacho), verificó los daños materiales y confirmó que no se registraron pérdidas humanas durante la emergencia, reportada ayer, sábado, alrededor de las 5:30 p. m.

El incendio, clasificado con código 3, se inició en seis viviendas precarias, pero luego se propagó a otras casas, según informó Leonidas Telenta, de la Dirección de Imagen del Cuerpo de Bomberos.

La emergencia fue atendida por unas 30 unidades de bomberos. Según el Indeci, 13 personas resultaron heridas, de las cuales tres fueron trasladadas al Hospital María Auxiliadora.

Por su parte, la Municipalidad de Lima detalló que, hasta el momento, 202 personas afectadas han sido empadronadas y permanecen en la losa deportiva Ampliación Virgen del Buen Paso, donde se han instalado 30 carpas para brindar ayuda, incluyendo alimentos no perecibles, agua, utensilios y kits de aseo para las familias damnificadas.

Asimismo, el Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) trasladó personal del Centro de Desarrollo Integral de la Familia Pamplona Alta con el fin de identificar a la población vulnerable y brindarle el soporte socioemocional correspondiente.