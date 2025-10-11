Fiscal ambiental Evelyn Lamadrid recibe nuevamente amenazas de muerte

La Asociación de Fiscales del Perú solicitó a la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú (PNP) disponer el resguardo policial para Lamadrid Vences.

La fiscal Evelyn Lamadrid Vences, de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental del Santa (región Áncash), volvió a ser víctima de amenazas de muerte, informó la Asociación de Fiscales del Perú.

El documento señala que la magistrada pidió protección personal, pero le respondieron que debía iniciar el procedimiento regular, el cual suele demorar aproximadamente tres meses.

Según la denuncia, el pasado 6 de octubre la fiscal Evelyn Lamadrid Vences recibió un mensaje por WhatsApp que decía: “Nunca debiste meter tu cabeza. Esa vez te visité; esta vez te haré volar en mil pedazos. Te haré sentir lo mismo que tú haces sentir cuando nos incautas nuestras cosas. No te metas donde no debes”. Este mensaje fue firmado por un grupo denominado Los Empresarios.

Ante este escenario, la Asociación de Fiscales del Perú exigió que se designe personal especializado para llevar a cabo las investigaciones y dar con los responsables del amedrentamiento.

“De no tomarse acciones inmediatas, hacemos responsables a las autoridades competentes de cualquier cosa que pudiera afectar a la fiscal Evelyn Lamadrid Vences o a su familia, por no haberle brindado la seguridad correspondiente”, advirtió la organización.