Independencia: cinco heridos tras choque de auto contra reja cerca a estación del Metropolitano

Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Según información policial, el accidente se produjo cuando el vehículo fue obstaculizado por otra unidad mientras cruzaba la vía.

Lima
00:00 · 01:04

Cinco personas resultaron con heridas leves, entre ellas un menor de edad, tras un accidente de tránsito ocurrido en el distrito limeño de Independencia. Un automóvil negro se estrelló contra la reja que separa el carril exclusivo del Metropolitano a la altura de la estación Carlos Izaguirre, en la avenida Túpac Amaru.

Según información policial, el accidente se produjo cuando el vehículo, con placa B6L-201, fue obstaculizado por otra unidad mientras cruzaba la vía. Ante esta situación, el conductor realizó una maniobra repentina que terminó en el impacto contra la reja de color amarillo.

El vehículo, que prestaba servicio de taxi, transportaba a varios pasajeros al momento del siniestro. Todos los heridos fueron trasladados a la Clínica Jesús del Norte y se encuentran estables.

Al lugar acudieron representantes de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) para evaluar los daños a la infraestructura del Metropolitano. La Policía Nacional ya ha iniciado las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades.

La avenida Túpac Amaru fue bloqueada temporalmente durante aproximadamente una hora, pero ya se encuentra completamente habilitada al tránsito vehicular.

Accidente en Independencia
El conductor del vehículo siniestrado ofrecía el servicio de taxi. | Fuente: RPP/Mirian ccahuana

