MTC informa que pasajeros de vuelos nacionales no pagarán TUUA de transferencia en el Aeropuerto Jorge Chávez

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció que no se cobrará la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia nacional a los pasajeros de vuelos domésticos que hagan conexión en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

La TUUA de transferencia es un pago que cubre los servicios para pasajeros en conexión; es decir, aquellos que descienden de los aviones, utilizan los servicios y no salen del terminal aeroportuario, para luego continuar su viaje hacia otro destino.

El MTC especificó que ningún pasajero que realice únicamente vuelos dentro del Perú pagará esta tarifa, ya sea que su viaje empiece, termine o conecte con el aeropuerto Jorge Chávez.

Desde el sector también indicaron a RPP que la cancelación del cobro es de forma definitiva, tras haber llegado a un acuerdo con la concesionaria del aeropuerto, Lima Airport Partners (LAP).

“El MTC ha determinado que la no aplicación de la TUUA de transferencia nacional busca fortalecer la competitividad de las rutas nacionales”, se lee en una nota de prensa del MTC.

✈️ ¡Atención viajero! Los pasajeros de vuelos nacionales NO PAGARÁN TUUA de transferencia. ‼️‼️



💪Esta decisión es resultado de las coordinaciones y acuerdos alcanzados entre el MTC y el concesionario del aeropuerto, Lima Airport Partners. 👉🏻 Conoce más en este video. 🎥



🗞️ Más… pic.twitter.com/SmbICDMsWx — Ministerio de Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) December 7, 2025

El cobro de la TUUA de transferencia internacional sigue vigente

El cobro de la TUUA de transferencia internacional solo aplicará para los pasajeros que lleguen del extranjero, hagan conexión y empleen las instalaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que no salgan del terminal y continúen su viaje hacia otro destino fuera del país.

El cobro de 11.86 dólares (10 dólares más 18 % del IGV) entrará en vigor el 7 de diciembre de este año.

En su comunicado, el MTC señaló que la TUUA está definida en el contrato de concesión suscrito entre el Estado peruano y el concesionario, así como el cobro a los pasajeros en transferencia.

►¿Cómo pagar la TUUA de Transferencia? Revisa aquí el paso a paso online

►LAP: TUUA de transferencia se cobrará desde el 7 de diciembre, pese a impugnación de aerolíneas

“Su aplicación es regulada y fijada de manera autónoma por Ositrán, conforme a sus funciones y al marco normativo vigente. El concesionario tiene la facultad de realizar este cobro desde el inicio de operaciones del nuevo terminal de pasajeros”, indicaron.

Asimismo, el MTC precisó que la concesionaria ha implementado mecanismos que faciliten el pago de la tarifa, como plataformas de pago online, agentes móviles y módulos físicos.