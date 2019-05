La sede del Ministerio Público se ubica en el centro de Lima. | Fuente: Foto: Andina

La Fiscalía realiza la noche de este miércoles una diligencia en la casa del empresario José Nava Mendiola, ubicado en el distrito limeño de La Molina.

El gerente general de Transportes Don Reyna, que retornó al Perú el lunes último, recibió casi medio millón de dólares de la Caja 2 de la multinacional Odebrecht entre enero y octubre de 2010, según informó IDL-Reporteros. En el marco del caso de la constructora brasileña, la Fiscalía solicitó detención preliminar para él. Posteriormente, levantó el pedido.



El pasado viernes 26 de abril ante los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, integrantes del Equipo Especial del caso Lava Jato, en la sede del consulado del Perú en Miami, Estados Unidos, José Nava Mendiola dijo que su padre Luis Nava Guibert, exsecretario de la Presidencia de la República durante el segundo gobierno de Alan García, recibió dinero de parte del exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata.

"Jorge Barata me llamaba y me pedía que pasara por su casa para recogerlo y llevarlo a la casa de mi padre. Algunas veces lo recogía y llevaba el dinero a mi padre y otras veces me pedía que yo le llevara unas mochilas en diferentes oportunidades, que nunca abrí pero sé que había dinero", es parte del relato ante los representantes del Ministerio Público.



Luis Nava Guibert es acusado de recibir más de cuatro millones de dólares de empresa brasileña como sobornos para la adjudicación de obras durante el segundo gobierno del fallecido Alan García.