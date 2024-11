Pacientes geriátricos son atendidos en la calle tras clausura municipal de centro de salud en La Molina

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima Pacientes geriátricos son atendidos en la calle tras clausura de nosocomio por la Municipalidad de La Molina

Los pacientes vienen siendo atendidos de forma gratuita en las carpas instaladas a las afueras del nosocomio Moli Salud. | Fuente: RPP

Este lunes 2 de noviembre, el establecimiento Moli Salud fue clausurado por la Municipalidad de La Molina. Tras el cierre del centro de salud ubicado en la avenida Flora Tristán, los pacientes, entre ellos personas de la tercera edad, vienen siendo atendidos en las afueras del establecimiento.

Según pudo conocer RPP durante una visita a las afueras del centro de salud, varios pacientes geriátricos están siendo atendidos debajo de las carpas que se han instalado en plena vía pública.

Una vecina de la zona denunció que su padre de 78 años tiene pendiente una ecografía debido a que sufre de la próstata; sin embargo, no ha podido realizarse el examen debido a la clausura del nosocomio.

“Tiene cita para que le hagan una ecografía de la próstata. Está dos días en ese plan y ahora con todo el sol está casi desmayándose. No me parece bien. Mi padre está deshidratado. Son tres días que mi padre no tiene la atención adecuada”, explicó la mujer.

El representante legal del nosocomio, Gustavo Valle, indicó que la clausura del centro de salud sería de forma definitiva y no temporal, como habría informado la Municipalidad de La Molina en un comunicado.

“Es una clausura no de manera temporal, como se está advirtiendo en un comunicado por parte de la Municipalidad de La Molina. Es una clausura de manera definitiva sin ningún acto a poder subsanar ya lo subsanado. Nos habilitan a que vayamos al Poder Judicial y la salud de las personas estén de por medio. Un adulto de casi 80 años está siendo atendido en la calle. Esta es una afectación al derecho de la salud que es un derecho constitucional”, explicó el letrado.

“Es lamentable, estamos atendiendo afuera con la finalidad de no desatender a la población, de manera gratuita”, advirtió Valle.

Alrededor de 2 000 personas diarias son atendidas en este centro de salud y se han visto afectadas con su clausura.

¿Por qué la Municipalidad de La Molina clausuró el centro Moli Salud?

El representante legal de Moli Salud, Gustavo Valle, explicó los motivos por los que el centro de salud fue clausurado. En ese sentido, el letrado señaló que el nosocomio fue cerrado por “observaciones mínimas” que “fueron subsanadas” inmediatamente.

“Nos dieron un certificado de seguridad y defensa civil el 4 de octubre del presente año por los mismos funcionarios del señor (Diego) Uceda (alcalde La Molina) y 12 días después, el 16 de octubre, llegan con otra inspección a la ya realizada y encuentran dos observaciones mínimas, que era el cuadro de áreas que estuvo firmada por un arquitecto. El botón que debería estar en automático estuvo en manual. Son cosas mínimas que fueron subsanadas y presentadas a la Municipalidad, pero aun así nos han cerrado”, finalizó.