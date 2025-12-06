Feriados del 8 y 9 de diciembre: conoce los horarios del Metropolitano, Corredores Complementarios, Metro de Lima y más

El lunes y martes, 8 y 9 de diciembre, son feriados en el Perú, debido a las conmemoraciones del Día de la Inmaculada Concepción y la Batalla de Ayacucho, respectivamente.
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) dispuso horarios especiales para los servicios de transporte público durante estos días no laborables.
La entidad recomendó a los usuarios, especialmente aquellos que laboran esos días, tomar sus precauciones para evitar contratiempos.
Los servicios operarán de la siguiente manera:
Metropolitano
- Servicios regulares A, B y C: de 5:00 a. m. a 10:00 p. m.
- Servicio Expreso 5: de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.
- Servicio Superexpreso Norte: de 5:00 a. m. a 9:00 p. m.
- Rutas alimentadoras: funcionarán hasta las 11:00 p. m.
Aerodirecto
Operará en sus rutas y horarios habituales.
Línea 1 del Metro de Lima y Callao
Operará de 5:30 a. m. a 10:00 p. m., con una frecuencia de paso de trenes de 4 a 10 minutos, dependiendo de la franja horaria.
Línea 2 del Metro de Lima y Callao
Funcionará en su horario habitual de 6:00 a. m. a 11:00 p. m.
Corredores Complementarios: Azul, Morado y Rojo
Atenderán de 5:00 a. m. a 11:00 p. m. con sus servicios habituales.
Transporte regular
De 4:30 a. m. a 12:00 a. m. (medianoche), sujeto a la demanda del servicio.
Taxis autorizados
Funcionarán las 24 horas del día.