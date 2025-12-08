Fernando Tuesta sobre las elecciones primarias: "Es el balance que se temía, baja participación y nula legitimidad"

Tuesta señaló que las elecciones de delegados no tuvieron supervisión de los organismos electorales. | Fuente: RPP

El politólogo y exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fernando Tuesta Soldevilla, realizó un severo balance sobre las recientes elecciones primarias, calificándolas de predecibles y deficientes debido a la normativa vigente que permitió a la gran mayoría de organizaciones políticas optar por la modalidad de delegados.

Al respecto, Tuesta señaló que el proceso ha carecido de los elementos fundamentales para una selección democrática robusta.

“Creo que el balance general es lo que se temía. Vale decir, baja participación, baja competitividad y, por lo tanto, legitimidad y nula capacidad reductiva en el número de partidos”, dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Para Tuesta, el problema radica en las normas actuales, que trajeron de regreso modalidades del 2003 que ya habían resultado negativas y que ahora ha permitido que los partidos "saquen ventaja".

“¿Qué hemos visto? De las 39 organizaciones, 37 han ido por delegados. Lógicamente, cualquier partido dirá, ¿para qué voy a hacer todo este esfuerzo? Incluso un riesgo”, explicó.

En esa línea, destacó que el único partido que eligió voluntariamente la elección directa de sus militantes fue el APRA, mientras que Renovación Popular lo hizo debido a que no modificó sus estatutos a tiempo.

"Partidos precarios" y falta de supervisión

El exjefe de la ONPE advirtió sobre la precariedad del sistema, señalando que existen partidos "muy personalistas" y otros que funcionan como vientres de alquiler mediante relaciones de conveniencia.

Un punto crítico revelado por Tuesta es la falta de fiscalización en la etapa previa. Según explicó, nadie supervisó la elección de los delegados que finalmente definieron las candidaturas el pasado fin de semana.

“En la elección de los delegados que se reunieron el domingo antepasado no intervinieron los organismos electorales. Por lo tanto, esas elecciones de delegados nadie las vio, las supervisó, las acreditó”, denunció.

Tuesta ilustró la fragilidad del sistema con cifras: la ley exige un umbral mínimo del 10% de delegados para validar la elección. En el caso de partidos con pocos delegados, un número ínfimo de personas decidió el futuro de la plancha presidencial.

“Imagínense, en el más alto, que es 105 (Fuerza Popular), ¿cuánto es el 10%? Sí, 11. Bastaba que tenga 11 y entonces siguen en carrera. Y ese es el impacto que están teniendo estas primarias (...) Vamos a seguir teniendo 39, y, por lo tanto, la boleta o cédula va a ser extremadamente larga”, alertó.

Candidatos designados

Finalmente, Tuesta recordó que, tras la formalización de las listas el próximo 23 de diciembre, aún falta conocer a los candidatos "designados". La ley permite que hasta un 20% de las listas al Congreso sean elegidas a dedo, sin pasar por primarias.

“Hay puestos ya claramente delimitados. Por ejemplo, si empieza un hombre, digamos, en Lima, todos los impares son hombres, y si has guardado el número 3, tienes que designar un hombre”, culminó.