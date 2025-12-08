Suecia reabrirá su embajada en Perú en 2026: anuncio coincide con el 170 aniversario de relaciones bilaterales

El Gobierno del Reino de Suecia oficializó su decisión de restablecer su embajada en Lima a partir del año 2026. La confirmación fue transmitida directamente por la ministra de Asuntos Exteriores de ese país, Maria Malmer Stenergard, a su homólogo peruano, el canciller Hugo de Zela.

Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, la reapertura de la misión diplomática dará un realce especial a las celebraciones conjuntas que se realizarán el próximo año, en el marco del 170 aniversario del establecimiento de relaciones bilaterales entre ambas naciones.

Impulso comercial y político

Esta decisión busca dar un "renovado impulso" al vínculo entre Lima y Estocolmo. La medida se suma a una estrategia de acercamiento que ya mostró sus primeros frutos en noviembre de este año con la instalación de la oficina Business Sweden en nuestra capital, una entidad público-privada dedicada a fomentar el intercambio comercial.

La Cancillería destacó que Perú y Suecia son "socios confiables", unidos por su compromiso con la gobernabilidad democrática y el comercio basado en reglas.

“Estos lazos se ven impulsados por la importante presencia de empresas suecas en el Perú, algunas de ellas con más de ochenta años de trayectoria”, se lee el comunicado.

Apoyo a la OCDE y agenda común

Además de los temas económicos, la reapertura de la embajada permitirá fortalecer la cooperación en áreas estratégicas. Se resaltaron las coincidencias en la agenda global ambiental y el decisivo apoyo de Suecia al proceso de adhesión del Perú a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).

Asimismo, ambas naciones mantendrán y profundizarán su cooperación bilateral en materia de seguridad y defensa, así como su compromiso con el fortalecimiento del multilateralismo.