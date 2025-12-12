La presión de las celebraciones: ¿cómo afecta a las familias el peso emocional y financiero de fin de año?

El cierre del año suele llegar con un ambiente festivo, pero también con una carga que muchas familias sienten intensamente: la presión de cumplir con regalos, reuniones y expectativas sociales. Lo que para algunos es una temporada de alegría, para otros se convierte en una fuente constante de estrés y preocupación económica.

La compra de obsequios, los intercambios, las celebraciones laborales y las reuniones familiares forman parte de la tradición, pero también representan un gasto que puede desbordar cualquier presupuesto.

La Mag. Mary Castro, psicóloga de la Clínica Ricardo Palma, explica que muchas personas sienten la obligación de “no quedar mal” o de asegurarse de que el regalo sea perfecto. Ese deseo de cumplir termina, en ocasiones, en compras impulsivas, gastos fuera de lo planificado y deudas que acompañan a la familia hasta varios meses después. El resultado: ansiedad, tensión y la sensación de iniciar el nuevo año con el pie izquierdo.

Organización: el mejor antídoto contra el estrés

Para enfrentar este panorama, la especialista señala que la organización es fundamental. Elaborar un presupuesto realista —en una libreta o en un Excel— y distribuir los gastos según prioridades personales y familiares ayuda a mantener el control y evita decisiones financieras tomadas bajo presión.

También es importante aceptar que no es necesario asistir a todas las reuniones. Escoger con criterio a cuáles ir permite proteger tanto el bolsillo como el bienestar emocional, reduciendo esa sensación de estar “en todo” y llegar agotado al final de la temporada.

Alternativas para demostrar cariño sin gastar de más

El afecto no tiene por qué medirse en el precio de un regalo. Compartir un café, ir al cine, hacer un picnic o planificar una actividad especial son opciones accesibles que generan recuerdos mucho más valiosos que un objeto material. Muchas veces, esos momentos de calidad fortalecen los vínculos de una manera que las compras no pueden igualar.

Recuperar el verdadero sentido de la Navidad implica regresar a lo esencial: compartir tiempo en familia, conversar con amigos y revivir tradiciones que unen. Recordar cómo se vivían estas fechas en la infancia —entre juegos con primos, reuniones con abuelos y charlas que parecían interminables— ayuda a reenfocar las fiestas en lo emocional antes que en lo material.

Así, la Navidad deja de ser una fuente de presión y vuelve a convertirse en lo que debería ser: un espacio de conexión, cercanía y gratitud para toda la familia.