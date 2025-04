Martín Ojeda: "Los paros se hacen con apagado de motor por respeto a la sociedad y no con amenazas"

El director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT) cuestionó los actos de violencia que realizan los gremios informales durante el paro que realizó el sector.

Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT), reiteró que los gremios formales se distancian de los informales en sus medidas de protesta, recalcando que un paro de transporte significa un "apagado de motores", no actos de violencia.

"Los paros se hacen con apagado de motor por respeto a la sociedad y las inversiones de nuestros empresarios. No con amenazas ni tirando piedras, eso se lo dejamos a los salvajes", manifestó en el programa 'Ampliación de Noticias' de RPP.

Ojeda manifestó que el pasado miércoles, un día antes del paro de transportes que se dio en Lima, tuvo que retirarse de la reunión que organizó el ministro del Interior luego de que un gremio de transporte informal asegurara que estaban "en las mismas condiciones" que ellos.

"Fuimos los que ya habíamos establecido una posición de paro y lo que nos sorprendió, y nos hizo pararnos de la mesa, que habían dos gremios informales y uno de ellos dijeran que estábamos en una situación similar: formales e informales. Nosotros nos fuimos porque estaban los ilegales que cuando hacen sus huelgas hacen piquetes", expresó.

Martín Ojeda señaló que ya le han dado sus propuestas al gobierno para mejorar la seguridad en el sector y en un mes se reunirán nuevamente para ver si hay avances en la lucha contra la criminalidad.

"No hemos invertido para hacer paros, acá no hay una posición política como algunos que quieren postular al Congreso diciendo que unen a todos los gremios o llaman a la huelga... El primer punto es establecer un plan interinstitucional que se verá en una reunión no mayor a los 30 días y ver también el fortalecimiento en las áreas de investigación tanto prevención como operativa", indicó.