Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

MIMP tras denuncia por presunto abuso sexual contra Zambrano, Trauco y Peña: "Estos hechos no deben ser tolerados ni normalizados"

El MIMP aseguró que
El MIMP aseguró que "estos hechos no deben ser tolerados ni normalizados bajo ninguna circunstancia". | Fuente: Andina/referencial
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) se pronunció tras la denuncia a Zambrano, Peña y Trauco por presunto abuso sexual y aseguró que "estos hechos no deben ser tolerados ni normalizados bajo ninguna circunstancia".

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) condena "de manera firme toda forma de violencia sexual", luego de que se conociera la denuncia, que realizó una mujer contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco por presunto abuso sexual.

El ministerio expresó que las acciones judiciales a los futbolistas de Alianza Lima "se desarrollen con celeridad y se garantice el acceso pleno a la justicia".

"Ante la denuncia presentada en el extranjero por una mujer contra tres futbolistas peruanos, quienes han sido separados de su club deportivo, el MIMP expresa su expectativa de que las acciones judiciales correspondientes se desarrollen con celeridad y se garantice el acceso pleno a la justicia", expresaron.

En esa línea, exhortó a las instituciones deportivas a "fortalecer sus acciones de prevención y a promover entornos seguros y libres de violencia, considerando la influencia que el deporte ejerce en niñas, niños y adolescentes".

El caso

Mediante un comunicado, el club Alianza Lima separó indefinidamente a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco luego de la denuncia de presunto abuso sexual hacia una mujer, según reveló el medio argentino A24.

El periodista argentino de este medio, Javier Díaz, informó en RPP que de manera extraoficial la policía recibió una denuncia por abuso sexual con fecha del 18 de enero en el Hotel Hyatt de Montevideo.

Añadió que la denunciante tiene un botón de antipánico es decir un dispositivo para alertar alguna situación de riesgo.

La denuncia policial, al que tuvo acceso RPP, señala que la denunciante ya conocía a Zambrano y que, tras compartir una cena, fue invitada junto a una amiga a las instalaciones donde se hospedaba la delegación, lugar al que habrían ingresado los otros dos jugadores mencionados para cometer el presunto abuso.

Te recomendamos
Informes RPP

¿Inversión sin límites? Candidatos presidenciales invierten millones de soles en campañas por redes sociales?

En la actual campaña electoral, las redes sociales se han convertido en el escenario estratégico para la propaganda política. Entre los aspirantes a la presidencia que destinan fuertes cantidades de dinero a la pauta digital, destaca José Luna, de Podemos Perú, que proyecta invertir un millón de soles cada mes en el tramo final de su carrera hacia Palacio de Gobierno. Con más del 70 % de los peruanos conectados a estas plataformas, los partidos políticos han volcado sus recursos hacia el ecosistema digital para asegurar el voto de la población.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Ministerio de la Mujer Alianza Lima Carlos Zambrano Sergio Peña Miguel Trauco

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA