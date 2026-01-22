MIMP tras denuncia por presunto abuso sexual contra Zambrano, Trauco y Peña: "Estos hechos no deben ser tolerados ni normalizados"

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) condena "de manera firme toda forma de violencia sexual", luego de que se conociera la denuncia, que realizó una mujer contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco por presunto abuso sexual.

El ministerio expresó que las acciones judiciales a los futbolistas de Alianza Lima "se desarrollen con celeridad y se garantice el acceso pleno a la justicia".

"Ante la denuncia presentada en el extranjero por una mujer contra tres futbolistas peruanos, quienes han sido separados de su club deportivo, el MIMP expresa su expectativa de que las acciones judiciales correspondientes se desarrollen con celeridad y se garantice el acceso pleno a la justicia", expresaron.

En esa línea, exhortó a las instituciones deportivas a "fortalecer sus acciones de prevención y a promover entornos seguros y libres de violencia, considerando la influencia que el deporte ejerce en niñas, niños y adolescentes".

El MIMP condena de manera firme toda forma de violencia sexual. Como sociedad, estos hechos no deben ser tolerados ni normalizados bajo ninguna circunstancia.

Ante la denuncia presentada en el extranjero por una mujer contra tres futbolistas peruanos, quienes han sido separados… pic.twitter.com/n61c0AjaiI — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) January 22, 2026

El caso

Mediante un comunicado, el club Alianza Lima separó indefinidamente a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco luego de la denuncia de presunto abuso sexual hacia una mujer, según reveló el medio argentino A24.

El periodista argentino de este medio, Javier Díaz, informó en RPP que de manera extraoficial la policía recibió una denuncia por abuso sexual con fecha del 18 de enero en el Hotel Hyatt de Montevideo.

Añadió que la denunciante tiene un botón de antipánico es decir un dispositivo para alertar alguna situación de riesgo.

La denuncia policial, al que tuvo acceso RPP, señala que la denunciante ya conocía a Zambrano y que, tras compartir una cena, fue invitada junto a una amiga a las instalaciones donde se hospedaba la delegación, lugar al que habrían ingresado los otros dos jugadores mencionados para cometer el presunto abuso.