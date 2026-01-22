Mujer que denunció a Zambrano, Trauco y Peña cuenta con botón antipánico, señala periodista argentino

Javier Díaz, periodista del medio argentino A24 y quien informó la noticia de denuncia de presunto abuso sexual a Zambrano, Peña y Trauco por presunto abuso sexual, señaló en RPP que la mujer uruguaya de 22 años, quien presentó la acusación a las autoridades judiciales de Argentina, tiene acceso a un botón antipánico para alertar una situación de riesgo.

"La denuncia, obviamente, que ha tomado el Juzgado Criminal y Correccional número 14, a cargo del doctor Rabbione, acá en la Ciudad de Buenos Aires, se le ha impartido una medida a la Policía de la Ciudad, al Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, para que le otorguen un botón antipánico. Esto normalmente es un procedimiento que se ejecuta, llegado al caso, que la víctima sí lo requiera o se le ofrece ante un hecho, entre otros, como este que estamos conociendo", declaró en La Rotativa del Aire.

Por otro lado, sostuvo que "extraoficialmente" la policía recibió una denuncia por abuso sexual ocurrido el 18 de enero en el Hotel Hyatt de Montevideo "y que [la mujer] había denunciado a tres futbolistas del club Alianza Lima [Sergio Peña, Carlos Zambrano y Miguel Trauco] por el delito de violencia sexual".

"Está interviniendo [en el caso] además la División de Delitos de Violencia Sexual de la Superintendencia de Género, de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, y el juzgado, obviamente, que les comenté a propósito de esta presentación", agregó Díaz.

Además, informó que la mujer "tenía una consigna policial cuando estuvo internada en el hospital Muñiz" que no se trata de una vigilancia, sino "una consigna de acompañamiento policial a través de un efectivo policial femenina".

"Ella es quien tiene que retirar personalmente el botón antipánico, que es una aplicación que se le coloca en su teléfono celular, o se le brinda un aparato similar a un teléfono celular para que lo pueda llevar consigo", declaró.

El caso

Como se recuerda, el medio argentino A24 informó que Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, del club Alianza Lima, fueron denunciados por presunto abuso sexual contra una joven uruguaya.

La denuncia policial, al que tuvo acceso RPP, señala que la denunciante ya conocía a Zambrano y que, tras compartir una cena, fue invitada junto a una amiga a las instalaciones donde se hospedaba la delegación, lugar al que habrían ingresado los otros dos jugadores mencionados para cometer el presunto abuso.

Ante el hecho, Alianza Lima separó "indefinidamente a los futbolistas involucrados" y se ha iniciado un procedimiento disciplinario contra los tres futbolistas, de acuerdo con el reglamento interno de la institución.

"Nuestra institución manifiesta su absoluta disposición para colaborar con las autoridades mientras se realizan las investigaciones correspondientes", añadieron.