Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco fueron separados de Alianza tras denuncia de abuso sexual

Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco fueron separados de Alianza Lima luego que los tres jugadores fueran denunciados de un caso de abuso sexual, tras reportes en tierras argentinas.

Esta separación de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña en Alianza Lima-según pudo conocer RPP- se da mientras duren las investigaciones en los próximos días. La medida fue dada y los futbolistas la conocieron en el entrenamiento de este jueves.

Además, se pudo conocer que Alianza va a emitir un comunicado en los próximos días respecto a lo que se decidió por sus jugadores Trauco, Zambrano y Peña.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Así se reportó la denuncia contra Zambrano, Trauco y Peña. | Fuente: A24

La denuncia a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco

El documento señala que la denunciante ya conocía a Zambrano y que, tras compartir una cena, fue invitada junto a una amiga a las instalaciones donde se hospedaba la delegación, lugar al que habrían ingresado los otros dos jugadores mencionados para cometer el presunto abuso.

Según señala el medio argentino A24, la joven manifestó ante el Juzgado Criminal y Correccional que no presentó la denuncia hacia los jugadores de Alianza Lima en Uruguay debido a que se encontraba en un profundo estado de shock y dominada por el miedo.

Añadió que, una vez de regreso en Argentina, buscó atención médica en un hospital de San Isidro y posteriormente en el Hospital Muñiz, donde se sometió a diversos estudios clínicos para documentar su estado de salud.

Como parte de las diligencias para la recolección de pruebas, la denunciante entregó las prendas de vestir que utilizaba esa noche para que sean sometidas a peritajes técnicos y análisis de ADN.