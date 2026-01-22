Alianza Lima separa indefinidamente a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia por presunto abuso sexual

Alianza Lima, por medio de un comunicado en sus redes sociales oficiales como Facebook, Instagram y X, se pronunció respecto a la denuncia de abuso sexual de la que son acusados los jugadores Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña.

"El club ha separado indefinidamente del primer equipo masculino a los futbolistas involucrados, a quienes se les ha iniciado un procedimiento disciplinario de acuerdo a nuestro reglamento interno", es lo que indica Alianza -en un primer momento- en su texto.

Asimismo, desde Alianza añaden que "nuestra institución manifiesta su absoluta disposición para colaborar con las autoridades mientras se realizan las investigaciones correspondientes".

Esto es lo que indica Alianza Lima en su comunicado.

Más adelante, en La Victoria añaden que reafirman "su compromiso absoluto con los valores que la sostienen: el respeto, la disciplina y la integridad.

El panorama en Alianza Lima por el caso de Zambrano, Trauco y Peña

RPP pudo conocer que hinchas blanquiazules fueron al Estadio Alejandro Villanueva para reunirse con la dirigencia y pedir explicaciones sobre las acciones a tomarse en el corto plazo.

Se comprobó, por ejemplo, que se trataban de al menos 50 barristas que ingresaron por la puerta principal de Matute. Algunos de los hinchas mostraron su molestia al recibir la noticia de la denuncia de abuso sexual hacia Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco.

La denuncia a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco

El documento señala que la denunciante ya conocía a Zambrano y que, tras compartir una cena, fue invitada junto a una amiga a las instalaciones donde se hospedaba la delegación, lugar al que habrían ingresado los otros dos jugadores mencionados para cometer el presunto abuso.

Según señala el medio argentino A24, la joven manifestó ante el Juzgado Criminal y Correccional que no presentó la denuncia hacia los jugadores de Alianza Lima en Uruguay debido a que se encontraba en un profundo estado de shock y dominada por el miedo.