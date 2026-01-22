Barristas de Alianza Lima ingresaron al estadio de Matute tras denuncia a Zambrano, Peña y Trauco por presunto abuso sexual

Un grupo de barristas del club Alianza Lima, ingresaron al estadio Alejandro Villanueva (Matute) luego de que Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco fueran denunciado por presunto abuso sexual en Argentina, según reveló el medio argentino A24.

RPP pudo comprobar que se trataban de al menos 50 barristas que ingresaron por la puerta principal del estadio para conversar con la dirigencia y evaluar la expulsión de los tres jugadores expulsados.

El reportero de RPP informó que algunos hinchas mostraron su molestia al recibir la noticia de la denuncia de presunto abuso sexual a Zambrano, Peña y Trauco.

Personal de la Policía, del escuadrón de emergencia, llegó a los exteriores del recinto deportivo.

Minutos después, RPP pudo constatar que los jugadores de Alianza Lima comenzaron a retirarse de las instalaciones del Alejandro Villanueva sin brindar declaraciones a la prensa.

RPP pudo confirmar que los tres futbolistas denunciados —Peña, Zambrano y Trauco— fueron los primeros en abandonar las instalaciones sin brindar declaraciones.

El medio argentino A24 sostuvo que la acusación fue presentada por una mujer de 22 años ante las autoridades judiciales de Argentina, tras un incidente que habría ocurrido durante la gira de pretemporada del equipo peruano en territorio uruguayo.

Pronunciamiento de Alianza Lima

Por su parte, Alianza Lima informó que separó "indefinidamente a los futbolistas involucrados" y se ha iniciado un procedimiento disciplinario contra los tres futbolistas, de acuerdo al reglamento interno de la institución.

"Nuestra institución manifiesta su absoluta disposición para colaborar con las autoridades mientras se realizan las investigaciones correspondientes", añadieron.

La denuncia a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco

La denuncia policial, al que tuvo acceso RPP, señala que la denunciante ya conocía a Zambrano y que, tras compartir una cena, fue invitada junto a una amiga a las instalaciones donde se hospedaba la delegación, lugar al que habrían ingresado los otros dos jugadores mencionados para cometer el presunto abuso.