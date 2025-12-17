Minsa habilitó puntos permanentes de vacunación contra la influenza en Lima Metropolitana: conoce cuáles son

Con el objetivo de facilitar el acceso a la vacunación contra la influenza a la población prioritaria, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que dispuso la habilitación de puntos de vacunación específicos y permanentes en Lima Metropolitana.

A través de un comunicado, indicó que la medida está dirigida a niños menores de cinco años, adultos mayores de 60 años y gestantes que aún no han recibido la mencionada vacuna.

Asimismo, señaló que en estos establecimientos se priorizará la aplicación de las vacunas contra la influenza, con atención al público en el horario de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Los puntos de vacunación habilitados son el Centro de Salud Lince; el Centro de Salud Huáscar XV, ubicado en San Juan de Lurigancho; el Centro Materno Infantil Santa Anita; el Centro de Salud La Molina; el Centro Materno Infantil Rímac; el Centro Materno Infantil Santa Luzmila II, en Comas; el Centro Materno Infantil Juan Pablo II, en Villa El Salvador; y el Centro Materno Infantil Buenos Aires de Villa, en el distrito de Chorrillos.

El Minsa recordó que las personas que ya recibieron la vacuna contra la influenza entre abril y noviembre no necesitan volver a vacunarse. La ciudadanía puede verificar su estado de vacunación a través del carné de vacunación digital, disponible en el siguiente enlace: https://carnetvacunacion.minsa.gob.pe/#/auth

Finalmente, el Ministerio de Salud exhortó a la población a mantener las medidas de prevención, como el lavado frecuente de manos, cubrirse al toser o estornudar, y evitar los lugares con alta concentración de personas, a fin de reducir el riesgo de contagio de enfermedades respiratorias.