Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Vacunación contra la Influenza: los horarios y lugares habilitados en Lima y Callao según Minsa

Horarios y puntos de vacunación contra la influenza en Lima y Callao
Horarios y puntos de vacunación contra la influenza en Lima y Callao | Fuente: Minsa
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Conoce el listado de centros de salud en los que te puedes vacunar contra la influenza de manera gratuita. Se priorizará a los grupos de mayor riesgo.

En el marco de las medidas para prevenir complicaciones respiratorias vinculadas a la influenza estacional, el Ministerio de Salud (Minsa) continúa con su campaña de vacunación gratuita en Lima Metropolitana y Callao especialmente para los grupos de mayor riesgo. Conoce todo sobre los horarios de atención y establecimientos.

La vacunación regular busca reducir las complicaciones graves asociadas a la influenza estacional, sobre todo en las personas más vulnerables. En ese sentido, el Minsa enfatiza que la vacuna está disponible de forma permanente en diferentes centros de salud del primer nivel de atención.

¿Cuáles son los puntos de vacunación contra la influenza en Lima Metropolitana y Callao?

El Minsa detalló que diferentes centros de salud de primer nivel ubicados en San Juan de Lurigancho, Puente Piedra, Los Olivos, Rímac, San Marín de Porres, Santa Rosa y otros distritos disponen de vacunas contra la influenza para adultos. Estos funcionan entre las 7:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche (el horario varía según el establecimiento).

Centros de salud Minsa con vacuna contra la influenza adulto en Lima Centro 

DistritoEstablecimiento de saludHorario de atención
Lima CercadoHospital Dos de Mayo7:00 a.m. - 1:00 p.m. 
San MiguelCS San Miguel8:00 a.m. - 8:00 p.m. 
San Juan de LuriganchoCS La Libertad8:00 a.m. - 8:00 p.m. 
San Juan de LuriganchoCS Huascar XV8:00 a.m. - 8:00 p.m. 
San Juan de LuriganchoCS Su Santidad Juan Pablo II8:00 a.m. - 8:00 p.m. 
San Juan de LuriganchoPS César Vallejo8:00 a.m. - 2:00 p.m. 

Centros de salud Minsa con vacuna contra la influenza adulto en Lima Este

DistritoEstablecimiento de saludHorario de atención
AteAlfa y Omega8:00 a.m. - 8:00 p.m. 
AteTupac Amaru II8:00 a.m. - 8:00 p.m. 
AteEl Éxito8:00 a.m. - 8:00 p.m. 
AteCentro de Salud Señor de los Milagros8:00 a.m. - 8:00 p.m. 
AteHoracio Zeballos8:00 a.m. - 8:00 p.m. 
AteFraternidad7:00 a.m. - 7:00 p.m. 
AteManylsa8:00 a.m. - 8:00 p.m. 
AteSanta Clara8:00 a.m. - 8:00 p.m. 
AteHospital Huaycan8:00 a.m. - 8:00 p.m. 
ChaclacayoC.M.I Miguel Grau8:00 a.m. - 8:00 p.m. 
ChaclacayoProgreso8:00 a.m. - 8:00 p.m. 
ChaclacayoPerla del Sol8:00 a.m. - 2:00 p.m. 
ChaclacayoTres de Octubre8:00 a.m. - 2:00 p.m. 
ChaclacayoVilla Rica8:00 a.m. - 2:00 p.m. 
El AgustinoCatalina Huanca7:00 a.m. - 7:00 p.m. 
El AgustinoPrimavera8:00 a.m. - 8:00 p.m. 
El AgustinoAncieta Baja8:00 a.m. - 8:00 p.m. 
El AgustinoEl Agustino8:00 a.m. - 8:00 p.m. 
La MolinaLa Molina7:00 a.m. - 7:00 p.m. 
La MolinaPortada del Sol7:00 a.m. - 7:00 p.m. 
La MolinaMatazango8:00 a.m. - 2:00 p.m. 
CieneguillaColca7:00 a.m. - 1:00 p.m. 
Lurigancho - ChosicaC.M.I Jicamarca8:00 a.m. - 8:00 p.m. 
Lurigancho - ChosicaAlto Perú8:00 a.m. - 2:00 p.m. 
Lurigancho - ChosicaHuachipa8:00 a.m. - 8:00 p.m. 
Lurigancho - ChosicaNieveria8:00 a.m. - 8:00 p.m. 
Lurigancho - ChosicaCampiña8:00 a.m. - 2:00 p.m. 
Lurigancho - ChosicaVilla Mercedes8:00 a.m. - 2:00 p.m. 
Lurigancho - ChosicaCarapongo8:00 a.m. - 2:00 p.m. 
Lurigancho - ChosicaMoyopampa8:00 a.m. - 8:00 p.m. 
Lurigancho - ChosicaChosica8:00 a.m. - 8:00 p.m. 
Lurigancho - ChosicaNicolás de Piérola8:00 a.m. - 8:00 p.m. 
Lurigancho - ChosicaSan Antonio de Pedregal8:00 a.m. - 2:00 p.m. 
Lurigancho - ChosicaMariscal Castilla8:00 a.m. - 2:00 p.m. 
Lurigancho - ChosicaChacrasana8:00 a.m. - 2:00 p.m. 
Lurigancho - ChosicaVilla del Sol8:00 a.m. - 2:00 p.m. 
Lurigancho - ChosicaYanacoto8:00 a.m. - 2:00 p.m. 
Lurigancho - ChosicaAlto Huampani8:00 a.m. - 2:00 p.m. 
Lurigancho - ChosicaHospital Chosica8:00 a.m. - 8:00 p.m. 
Santa AnitaChancas de Andahuaylas8:00 a.m. - 8:00 p.m. 
Santa AnitaSan Carlos8:00 a.m. - 8:00 p.m. 
Santa AnitaCooperativa Universal7:00 a.m. - 7:00 p.m. 
Santa AnitaHuascar7:00 a.m. - 7:00 p.m. 
Santa AnitaCentro Materno Santa Anita7:00 a.m. - 7:00 p.m. 

Centros de salud Minsa con vacuna contra la influenza adulto en Lima Sur

DistritoEstablecimiento de saludHorario de atención
BarrancoC.S Alicia Lastres de la Torre8:00 a.m. - 7:30 p.m. 
ChorrillosC.S.M.I de Salud - Virgen del Carmen8:00 a.m. - 7:30 p.m. 
ChorrillosC.S.M.I de Salud - San Genaro de Villa8:00 a.m. - 7:30 p.m. 
ChorrillosP.S. Vista Alegre de Villa8:00 a.m. - 1:00 p.m. 
ChorrillosP.S. San Juan de la Libertad8:00 a.m. - 1:00 p.m. 
ChorrillosP.S. Santa Teresa de Chorrillos8:00 a.m. - 1:00 p.m. 
ChorrillosP.S. Villa Venturo8:00 a.m. - 1:00 p.m. 
ChorrillosP.S. Defensores de Lima8:00 a.m. - 1:00 p.m. 
ChorrillosP.S. Las Dunas8:00 a.m. - 1:00 p.m. 
ChorrillosC.M.I Buenos Aires de Villa8:00 a.m. - 7:30 p.m. 
ChorrillosP.S. Los Incas8:00 a.m. - 1:00 p.m. 
LurínC.S. Nuevo Lurín - KM 408:00 a.m. - 7:30 p.m. 
LurínP.S. Buena Vista8:00 a.m. - 1:00 p.m. 
LurínC.S. Villa Alejandro8:00 a.m. - 1:00 p.m. 
LurínCLAS Villa Libertad8:00 a.m. - 1:00 p.m. 
PachacamacP.S. Manchay Alto8:00 a.m. - 1:00 p.m. 
PachacamacP.S. Pampa Grande8:00 a.m. - 1:00 p.m. 
PachacamacP.S. Quebrada Verde8:00 a.m. - 1:00 p.m. 
PachacamacP.S. Picapiedra8:00 a.m. - 1:00 p.m. 
PachacamacP.S. Tambo Inga8:00 a.m. - 1:00 p.m. 
PachacamacP.S. Parques de Manchay8:00 a.m. - 1:00 p.m. 
PachacamacC.S CLAS Juan Pablo II8:00 a.m. - 7:30 p.m. 
PachacamacC.S Pachacamac8:00 a.m. - 7:30 p.m. 
PachacamacP.S. Huayabo8:00 a.m. - 1:00 p.m. 
PucusanaC.S Pucusana8:00 a.m. - 7:30 p.m. 
PucusanaC.S Benjamín Doig8:00 a.m. - 7:30 p.m. 
Punta HermosaC.S de Punta Hermosa8:00 a.m. - 7:30 p.m. 
Punta NegraC.S de Punta Negra8:00 a.m. - 7:30 p.m. 
San Juan de MirafloresC.S San Juan de Miraflores8:00 a.m. - 7:30 p.m. 
San Juan de MirafloresP.S. Villa Solidaridad8:00 a.m. - 1:00 p.m. 
San Juan de MirafloresP.S. Ricardo Palma8:00 a.m. - 1:00 p.m. 
San Juan de MirafloresP.S. Paraíso8:00 a.m. - 1:00 p.m. 
San Juan de MirafloresP.S. Santa Úrsula8:00 a.m. - 1:00 p.m. 
San Juan de MirafloresC.S. Trébol Azul8:00 a.m. - 7:30 p.m. 
San Juan de MirafloresP.S. Leoncio Prado8:00 a.m. - 1:00 p.m. 
San Juan de MirafloresP.S. 6 de Julio8:00 a.m. - 1:00 p.m. 
San Juan de MirafloresP.S. Laderas de Villa8:00 a.m. - 1:00 p.m. 
San Juan de MirafloresCMI Ollantay8:00 a.m. - 7:30 p.m. 
San Juan de MirafloresP.S. Desiderio Moscoso8:00 a.m. - 1:00 p.m. 
Santa María del MarP.S. Villa Mercedes8:00 a.m. - 1:00 p.m. 
Surco P.S. San Carlos8:00 a.m. - 1:00 p.m. 
Surco C.S Santiago de Surco8:00 a.m. - 7:30 p.m. 
Villa El SalvadorP.S Príncipe de Asturias8:00 a.m. - 1:00 p.m. 
Villa El SalvadorC.S Edilberto Ramos8:00 a.m. - 7:30 p.m. 
Villa El SalvadorC.S.M.I San José8:00 a.m. - 7:30 p.m. 
Villa El SalvadorC.S San Martín de Porres8:00 a.m. - 7:30 p.m. 
Villa El SalvadorP.S. Vírgen de la Asunción8:00 a.m. - 1:00 p.m. 
Villa El SalvadorP.S. Sarita Colonia8:00 a.m. - 1:00 p.m. 
Villa María de TriunfoP.S. Nueva Esperanza Alta8:00 a.m. - 1:00 p.m. 
Villa María de TriunfoP.S. César Vallejo8:00 a.m. - 1:00 p.m. 
Villa María de TriunfoP.S. Nuevo Progreso8:00 a.m. - 1:00 p.m. 
Villa María de TriunfoP.S. David Guerrero Duarte8:00 a.m. - 1:00 p.m. 
Villa María de TriunfoC.S Santa Rosa Las Conchitas8:00 a.m. - 1:00 p.m. 
Villa María de TriunfoC.S.M.I Villa María del Triunfo8:00 a.m. - 7:30 p.m. 
Villa María de TriunfoC.S.M.I José Carlos Mariátegui8:00 a.m. - 7:30 p.m. 
Villa María de TriunfoP.S. Valle Bajo8:00 a.m. - 1:00 p.m. 
Villa María de TriunfoP.S. Buenos Aires8:00 a.m. - 1:00 p.m. 
Villa María de TriunfoP.S. Villa Limatambo8:00 a.m. - 1:00 p.m. 
Villa María de TriunfoP.S. Valle Alto8:00 a.m. - 1:00 p.m. 
Villa María de TriunfoP.S. Paraíso Alto8:00 a.m. - 1:00 p.m. 
Villa María de TriunfoP.S. Ciudad de Gosen8:00 a.m. - 1:00 p.m. 
Villa María de TriunfoC.S. C.A.M. Tayta Wasi8:00 a.m. - 7:30 p.m. 
Villa María de TriunfoP.S. 12 de junio8:00 a.m. - 1:00 p.m. 
Villa María de TriunfoP.S. Juan Carlos Soberon8:00 a.m. - 1:00 p.m. 
Villa María de TriunfoP.S. Santa Rosa de Belén8:00 a.m. - 1:00 p.m. 
Villa María de TriunfoP.S. Nuevo Progreso8:00 a.m. - 1:00 p.m. 
Villa María de TriunfoP.S. Torres Melgar8:00 a.m. - 1:00 p.m. 

Centros de salud Minsa con vacuna contra la influenza adulto en Lima Norte

DistritoEstablecimiento de saludHorario de atención
AncónCMI Ancón8:00 a.m. - 7:00 p.m. 
AncónVilla Estela8:00 a.m. - 7:00 p.m. 
AncónSan José8:00 a.m. - 7:00 p.m. 
AncónVillas de Ancón8:00 a.m. - 7:00 p.m. 
CarabaylloCMI El Progreso8:00 a.m. - 8:00 p.m. 
CarabaylloLa Flor8:00 a.m. - 8:00 p.m. 
CarabaylloRaúl Porras Barrenechea8:00 a.m. - 8:00 p.m. 
CarabaylloVilla Esperanza8:00 a.m. - 8:00 p.m. 
CarabaylloChocas8:00 a.m. - 8:00 p.m. 
CarabaylloPunchauca8:00 a.m. - 8:00 p.m. 
CarabaylloJorge Lingan8:00 a.m. - 2:00 p.m. 
CarabaylloLuis Enrique8:00 a.m. - 2:00 p.m. 
CarabaylloSu Majestad Hiroito8:00 a.m. - 2:00 p.m. 
CarabaylloJuan Pablo II8:00 a.m. - 8:00 p.m. 
CarabaylloSan Pedro de Carabayllo8:00 a.m. - 8:00 p.m. 
CarabaylloSan Benito8:00 a.m. - 8:00 p.m. 
ComasCMI Santa Luzmila II8:00 a.m. - 8:00 p.m. 
ComasSanta Luzmila I8:00 a.m. - 8:00 p.m. 
ComasCarlos Phillips8:00 a.m. - 8:00 p.m. 
ComasHusares de Junín8:00 a.m. - 8:00 p.m. 
ComasEl Álamo8:00 a.m. - 8:00 p.m. 
ComasClorinda de Málaga8:00 a.m. - 8:00 p.m. 
ComasCarlos A. Protzel8:00 a.m. - 8:00 p.m. 
ComasComas8:00 a.m. - 8:00 p.m. 
ComasSantiago Apostol8:00 a.m. - 8:00 p.m. 
ComasCarmen medio8:00 a.m. - 8:00 p.m. 
ComasCarmen alto8:00 a.m. - 8:00 p.m. 
ComasSeñor de los Milagros8:00 a.m. - 2:00 p.m. 
ComasCMI Laura Rodríguez8:00 a.m. - 8:00 p.m. 
ComasCollique III Zona8:00 a.m. - 8:00 p.m. 
ComasAño Nuevo8:00 a.m. - 8:00 p.m. 
ComasGustavo Lanatta8:00 a.m. - 8:00 p.m. 
Comas11 de Julio8:00 a.m. - 2:00 p.m. 
ComasMilagros de Jesús8:00 a.m. - 2:00 p.m. 
ComasSan Carlos8:00 a.m. - 2:00 p.m. 
ComasSangarara8:00 a.m. - 8:00 p.m. 
ComasPrimavera8:00 a.m. - 2:00 p.m. 
ComasLos Geranios8:00 a.m. - 2:00 p.m. 
ComasLuis Alberto Bazagoititia Cárdenas8:00 a.m. - 2:00 p.m. 
IndependenciaCMI Tahuantinsuyo Bajo8:00 a.m. - 7:00 p.m. 
IndependenciaTahuantinsuyo Alto8:00 a.m. - 7:00 p.m. 
IndependenciaTupac Amaru8:00 a.m. - 7:00 p.m. 
IndependenciaJosé Olaya8:00 a.m. - 1:00 p.m. 
IndependenciaLas Américas8:00 a.m. - 1:00 p.m. 
IndependenciaErmitaño Bajo8:00 a.m. - 7:00 p.m. 
IndependenciaErmitaño Alto8:00 a.m. - 7:00 p.m. 
IndependenciaEl Carmen8:00 a.m. - 1:00 p.m. 
IndependenciaLos Quechuas8:00 a.m. - 1:00 p.m. 
IndependenciaMilagro de la Fraternidad8:00 a.m. - 1:00 p.m. 
Los OlivosVilla del Norte8:00 a.m. - 7:00 p.m. 
Los OlivosLos Olivos8:00 a.m. - 7:00 p.m. 
Los OlivosCarlos Cueto Fernandini8:00 a.m. - 7:00 p.m. 
Los OlivosPrimavera8:00 a.m. - 7:00 p.m. 
Los OlivosSan Martín de Porres Confraternidad8:00 a.m. - 7:00 p.m. 
Los OlivosLaura Caller8:00 a.m. - 7:00 p.m. 
Los OlivosCMI CLAS Juan Pablo II8:00 a.m. - 7:00 p.m. 
Los OlivosEnrique Milla Ochoa8:00 a.m. - 7:00 p.m. 
Los OlivosSagrado Corazón de Jesús8:00 a.m. - 7:00 p.m. 
Los OlivosLos Olivos de Pro8:00 a.m. - 7:00 p.m. 
Los OlivosRio Santa8:00 a.m. - 7:00 p.m. 
Puente PiedraHospital Carlos Lanfranco La Hoz8:00 a.m. - 1:00 p.m. 
Puente PiedraCMI DR Enrique Martín Altuna8:00 a.m. - 7:00 p.m. 
Puente PiedraJerusalen8:00 a.m. - 7:00 p.m. 
Puente PiedraLa Ensenada8:00 a.m. - 7:00 p.m. 
Puente PiedraLaderas de Chillón8:00 a.m. - 7:00 p.m. 
Puente PiedraCMI Los Sureños8:00 a.m. - 7:00 p.m. 
Puente PiedraCMI Santa Rosa8:00 a.m. - 7:00 p.m. 
Puente PiedraSagrado Corazón de Jesús8:00 a.m. - 1:00 p.m. 
Puente PiedraJesús Oropeza Chonta8:00 a.m. - 1:00 p.m. 

Centros de salud Minsa con vacuna contra la influenza adulto en Callao

DistritoEstablecimiento de saludHorario de atención
CallaoP.S. Manuel Bonilla8:00 a.m. - 1:00 p.m. 
CallaoP.S. San Juan Bosco8:00 a.m. - 1:00 p.m. 
CallaoSanidad aérea8:00 a.m. - 7:00 p.m. 

¿Cuál es la población de riesgo priorizada para recibir la vacuna contra la influenza?

  • Niños y niñas menores de 5 años
  • Adultos mayores de 60 años
  • Gestantes en cualquier edad gestacional
  • Personas con enfermedades crónicas o condiciones de riesgo (diabetes, hipertensión, enfermedades respiratorias o cardiacas, cáncer, inmunodepresión, entre otras)
  • Personal de salud
Video recomendado
Tags
Minsa vacunación influenza lima metropolitana Callao

RPP TV

En Vivo

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA