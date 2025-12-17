Sunass exhorta a la población a cuidar el agua y reforzar medidas de higiene ante casos de influenza H3N2

Ante la presencia de casos de Influenza A H3N2 en el país, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) recordó a la población que una de las principales medidas para reducir el riesgo de propagar enfermedades es el lavado frecuente de manos, práctica que debe realizarse de manera adecuada y responsable, cuidando al mismo tiempo el uso del agua.

Si bien la Influenza A H3N2 se transmite principalmente por vía respiratoria, el acceso permanente al agua potable permite a la población aplicar medidas básicas de prevención en el hogar, centros de trabajo y espacios públicos.

Durante una entrevista en el programa Encendidos de RPP, la representante de Sunass, Gabriela Corimanya, señaló que el lavado de manos por al menos 20 segundos -tal como se aprendió durante la pandemia de COVID-19- sigue siendo clave, sobre todo después de toser, estornudar o antes de preparar alimentos.

Asimismo, hizo especial énfasis en las familias que no cuentan con acceso permanente al servicio de agua potable y que deben abastecerse a través de camiones cisterna.

Para estos casos, aconsejó almacenar el agua de manera segura: lavar y desinfectar previamente los recipientes, mantenerlos bien tapados para evitar la contaminación por insectos y utilizar pequeñas cantidades, como un jarro, para el lavado de manos.

“A veces las personas que no tienen acceso al agua cuidan mejor el recurso”, indicó.

Finalmente, Corimanya recordó que la ciudadanía puede comunicarse gratuitamente a la línea nacional 1899 para reportar problemas con el abastecimiento de agua o recibir información sobre cortes y reposiciones.

También está disponible el número 614-3100, vía WhatsApp, para reportes operativos relacionados con el servicio.