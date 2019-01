Ministro del Interior dijo que está en evaluación la declaratoria de emergencia en La Victoria

Precisó que ya se está realizando estrategias para poder reforzar en lo que respecta este tema. Indicó que serán grupos especiales los que verán el tema dentro del emporio comercial de Gamarra. | Fuente: RPP Noticias

El ministro del Interior, Carlos Morán, anunció que se está evaluando la declaratoria de emergencia en el distrito de La Victoria, esto luego del pedido del propio alcalde, George Forsyth debido a la presencia de hasta 25 mafias que exigen el cobro de cupos en el emporio comercial de Gamarra.

"Yo me he reunido con el alcalde de La Victoria [...] el apoyo de la policía no es un favor, es una obligación, se han articulado estrategias conjuntas con ellos para reforzar el tema preventivo y accionar situaciones contra el crimen organizado donde el componente de inteligencia es muy importante", señaló el ministro.

A la pregunta si se declarará la emergencia en los próximos días, Morán precisó que es un tema que "está en evaluación".

"Yo no puedo revelar detalles, pero es un trabajo que se va hacer de grupos especiales, los resultados se van a ver", refirió el ministro.

El ministro dio la palabra al comandante general de la Policía Nacional, general José Lavalle para informar que se han reducido los actos criminales debido a la presencia de la policía en la zona.

"Estamos viendo la estadística que hay en actos criminales y por cosas del destino, los actos criminales se ha reducido por la presencia de la policía, ayer hubieron 22 detenidos de manera selectiva, tenemos gente de inteligencia en la zona de Gamarra y zonas adyacentes", dijo el general.

Asimismo informó que se han detenido a tres personas quienes portaban libretas con anotaciones donde, presumiblemente, habría cifras de cobro de estacionamiento y ocupar espacios públicos.