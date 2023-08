Minsa aprueba reglamento de la ley que prioriza la esterilización de perros y gatos en el país

El Ministerio de Salud aprobó el Reglamento de la Ley N° 31311, que prioriza la esterilización de perros y gatos como componente de la política nacional de salud pública. Esto como método principal en los programas de salud para el control del crecimiento poblacional de perros y gatos.

La norma había sido aprobada en el Congreso durante el 2021 y publicada por el gobierno del expresidente Francisco Sagasti; sin embargo, se demoró dos años en su reglamentación.

Mediante el Decreto Supremo Nº 024-2023-SA se establece que la implementación de la esterilización se priorizará en las zonas geográficas donde se notifican casos de rabia urbana canina, distritos en situación de pobreza y pobreza extrema, así como en los lugares con mayor densidad de perros y gatos abandonados, sin hogar, comunitarios y ferales.

La norma del Minsa también dispone que los programas, campañas o acciones se promoverán de manera permanente y autónoma en cada región, lo cual implica la promoción de la educación sobre tenencia responsable de los animales de compañía.

Añade que el ámbito de aplicación del presente reglamento comprende a las entidades públicas y privadas nacionales, regionales y locales; así como a las personas naturales y jurídicas del territorio nacional que tengan la condición de propietarios, tenedores o criadores de perros y gatos.

Mascotas sin dueños también serán tratados

En la ley se precisa que cuando se trate de animales capturados en la vía pública para ser esterilizados, se debe aplicar lo establecido en el artículo 17 del reglamento, el cual señala que, los representantes del gobierno local serán los encargados de trasladar, identificar y registrar a los perros y gatos comunitarios para su intervención quirúrgica.

Las instalaciones o infraestructura para el desarrollo de las esterilizaciones pueden ser de carácter permanente (quirófano exclusivo del centro veterinario municipal), temporal (vehículos furgón acondicionados), o de propiedad pública o privada (centros de servicios médicos veterinarios) con autorización sanitaria.

Ahora, de acuerdo al artículo 9, inciso a, en el caso de perros y gatos que no cuentan con un propietario, deben de registrarse después de su esterilización, de manera obligatoria, mediante marcaciones externas.

La identificación oficial consiste en poner un arete o marcación quirúrgica en la oreja derecha del animal, lo cual significa que está vacunado, esterilizado y no representa ningún riesgo de salud. No obstante, el Minsa recalca que estos accesorios no serán dolorosos para los animales.

Asimismo, según el reglamento, los gobiernos locales deben implementar un sistema de control e identificación digital, como el registro e identificación de los animales de compañía.