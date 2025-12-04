Rafael López Aliaga calificó como "delito flagrante" cese de operaciones de Rutas de Lima

Rafael López Aliaga, virtual candidato a la presidencia de la República por Renovación Popular, aseguró que Rutas de Lima cometió "un delito flagrante" luego del cese de sus operaciones en la capital y el intento de la empresa concesionaria de cerrar el túnel Benavides -impedido por personal de la Policía y Serenazgo-.

"Es un delito flagrante lo que ha cometido Rutas de Lima. Le digo claramente que es un delito. Imagínense que en Nueva York un concesionario deje tirado una concesión. Ellos siguen siendo parte de la concesión. Entonces, han dejado tirado y han querido cerrar el túnel Benavides. Van a tener que responder penalmente y en mi opinión civilmente también, porque ese daño a la ciudad de Lima es gravísimo. Son varios miles de millones de soles que tienen que pagar", declaró a RPP.

Sus declaraciones ocurrieron luego de su participación en la Cumbre de Comunicación Política, Empresarial y Gubernamental del Perú (EDIRCOM).

Como se recuerda, Rutas de Lima anuncio el cese de sus operaciones de forma oficial debido a que se encuentra "imposibilitada para seguir haciéndolo".

La concesionaria informó que en los últimos días ha mantenido reuniones técnicas con la Municipalidad de Lima; sin embargo, precisó que “aún no se han efectuado coordinaciones concretas” con el municipio “vinculadas con la transferencia de las operaciones de la concesión”.

"No creo en encuestas"

Por otro lado, se pronunció luego de que la última encuesta de CPI -presentada en exclusiva en RPP- revelara que el exalcalde de Lima lidera la intención de voto con un 12.5% de las preferencias a nivel nacional, a cuatro meses de las Elecciones Generales de 2026.

Aseguró que él no cree en las encuestas y que esperará al final de la campaña electoral.

"Yo no creo en encuestas, francamente. Hay que esperar al final siempre, porque mira la sorpresa que nos dimos la vez pasada. Ojalá que para estas elecciones haya varias encuestadoras, no una sola. La vez pasada fue muy sospechoso. Yo no he pensado todavía en la campaña. La campaña recién empieza cuando pasemos las primarias y esté ratificada", declaró López Aliaga.

Intención de voto

De acuerdo con la última encuesta de CPI publicada en exclusiva por RPP, López Aliaga tiene el 12,5 % de intención de voto; Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, el 7,6 %; y Mario Vizcarra, un 6,7 %.

Por otro lado, el porcentaje de quienes votarían en blanco o viciado, o no irían a votar, llega al 19,2 %, mientras que quienes aún no tienen definido su voto presidencial alcanzan el 30,7 %. Ambos resultados suman el 49,9 % de los electores.