Municipalidad de San Isidro investiga denuncia de vendedora de tamales contra personal de fiscalización

Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Vendedora de tamales acusó a fiscalizadores municipales de robarle mercadería y dinero. En respuesta, la Municipalidad de San Isidro prometió sanciones si se confirma irregularidad.

Lima
00:00 · 02:00
En el video se observa al individuo tomando la canasta de tamales de la comerciante
En el video se observa al individuo tomando la canasta de tamales de la comerciante | Fuente: RPP

La Municipalidad del distrito limeño de San Isidro ha anunciado el inicio de una investigación exhaustiva tras la denuncia de una vendedora de tamales, quien afirmó que personal con vestimenta de fiscalización le arrebató su mercadería y dinero sin previo aviso.

Imágenes de cámaras de seguridad en la calle Emanuel González La Rosa muestran a un hombre con una casaca de fiscalización descendiendo de una camioneta blanca. En el video se observa al individuo tomando la canasta de tamales de la comerciante, corriendo de regreso al vehículo y escapando con el producto.

"El hombre viene, me roba la canasta y lo único que yo atino es decir, 'oye'. Me giré y lo vi subir a la camioneta con mi monedero, que contenía 22 soles y cincuenta céntimos", relató la vendedora afectada, quien también mencionó tener problemas de salud que le impiden movilizarse con facilidad. "Esto no está bien, yo vivo de esto y solo pido que me dejen trabajar", agregó.

Municipalidad de San Isidro tomará acciones

En respuesta a la denuncia, el municipio ha comunicado que se llevará a cabo una indagación para asegurar que las acciones de fiscalización cumplan con las ordenanzas locales y la ley de procedimiento administrativo general.

La gerencia de fiscalización también ha ordenado el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario para determinar responsabilidades en este incidente.

INCORE 2025: Ayacucho, Huánuco y Huancavelica aún siguen debajo del promedio en competitividad regional

El sur del Perú muestra un panorama diverso en términos de competitividad regional, con Arequipa en el tercer lugar, Cusco en el puesto 7 y Puno en los últimos lugares; pero con metas comunes mejorar: los indicadores relacionados con la nutrición infantil y recuperar la confianza en las instituciones.
Informes RPP
00:00 · 00:00

