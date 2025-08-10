Municipalidad de San Isidro investiga denuncia de vendedora de tamales contra personal de fiscalización

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En el video se observa al individuo tomando la canasta de tamales de la comerciante | Fuente: RPP

La Municipalidad del distrito limeño de San Isidro ha anunciado el inicio de una investigación exhaustiva tras la denuncia de una vendedora de tamales, quien afirmó que personal con vestimenta de fiscalización le arrebató su mercadería y dinero sin previo aviso.

Imágenes de cámaras de seguridad en la calle Emanuel González La Rosa muestran a un hombre con una casaca de fiscalización descendiendo de una camioneta blanca. En el video se observa al individuo tomando la canasta de tamales de la comerciante, corriendo de regreso al vehículo y escapando con el producto.

"El hombre viene, me roba la canasta y lo único que yo atino es decir, 'oye'. Me giré y lo vi subir a la camioneta con mi monedero, que contenía 22 soles y cincuenta céntimos", relató la vendedora afectada, quien también mencionó tener problemas de salud que le impiden movilizarse con facilidad. "Esto no está bien, yo vivo de esto y solo pido que me dejen trabajar", agregó.

Municipalidad de San Isidro tomará acciones

En respuesta a la denuncia, el municipio ha comunicado que se llevará a cabo una indagación para asegurar que las acciones de fiscalización cumplan con las ordenanzas locales y la ley de procedimiento administrativo general.

La gerencia de fiscalización también ha ordenado el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario para determinar responsabilidades en este incidente.