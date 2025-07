Padres separados tienen derecho a relacionarse con sus hijos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La abogada de familia Úrsula Bazán, recomendó que el problema de distanciamiento o divorcio en la pareja no debe interferir en la cercanía del padre o la madre con sus hijos.

La especialista indicó que los padres tienen derecho a relacionarse con sus hijos y para ello se puede invitar a una conciliación para que se fije un régimen de visitas o de lo contrario se procede legalmente.

Asimismo, recordó que así el padre no cumpla con la pensión de alimentos tiene derecho a ver a sus hijos.

“El hecho de no permitir que se comunique con su hijo o hija uno de los progenitores es un acto de violencia familiar y psicológica contra el hijo y el padre”, advirtió la abogada Bazán.

En este caso, dijo que es imprescindible iniciar una demanda para que se le conceda el régimen de visitas y en caso de que el menor, por ejemplo, no se encuentre en Lima puede ser por video llamada o teléfono.

Mejora en el sistema

Manifestó que lamentablemente hay muchos casos en que los psicólogos del Poder Judicial, cuando hacen sus informes, realizan un copy paste de las plantillas que ya tienen de otros casos. “Mientras no haya una voluntad de cambio en las familias y no tengamos mejores psicólogos en el Poder Judicial que hagan bien su trabajo no se avanzará mucho”, señaló.

La abogada de familia comentó que, en caso de violencia familiar por parte del esposo o conviviente, la madre puede retirarse del hogar con sus hijos, pero en primer lugar debe acudir a la comisaría del sector para dejar constancia del retiro. Asimismo, enviarle una carta notarial explicando los motivos del abandono de la casa, señalando el lugar donde vivirá y donde puede visitar a los menores.