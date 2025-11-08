PNP detuvo a presunto integrante de ‘Los de Alcázar’, banda criminal dedicada al tráfico de terrenos en el Rímac

Según la PNP, la organización delictiva amenazaba a empresarios y obreros de construcción civil. | Fuente: RPP / PNP

La Policía Nacional del Perú (PNP) logró la detención preliminar de un presunto miembro de la banda criminal ‘Los de Alcázar’, dedicada al tráfico de terrenos en el distrito limeño del Rímac.

Según la PNP, la organización delictiva amenazaba a empresarios y obreros de construcción civil. El detenido fue identificado como César Borja Vásquez, de aproximadamente 40 años.

Asimismo, de acuerdo con la información policial y la orden judicial ejecutada en su contra, el sujeto permanecerá detenido por siete días acusado del presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de extorsión en agravio de un ciudadano peruano.

Asimismo, la PNP informó que Borja Vásquez fue identificado mediante una pericia antropológica forense como uno de los extorsionadores que habrían amenazado a empresarios y obreros de construcción civil.

“El motivo de tu intervención es porque una autoridad judicial ha dispuesto que usted sea intervenido por el delito de extorsión. Vamos a ejecutar esto y vamos a dar cumplimiento a esta medida”, le comunicó el coronel Víctor Revoredo, jefe de la recién creada División de Investigación de Extorsiones de la PNP, al detenido.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Objetos incautados

Durante el registro personal, los efectivos de la PNP hallaron en la mochila de Borja Vásquez un celular azul, una tablet blanca, dos tarjetas de crédito, una de débito y un chip de celular.

Asimismo, en el allanamiento a su domicilio, los agentes encontraron una polera de color azul, la misma que habría utilizado para extorsionar a sus víctimas, conforme señalan las pericias antropológicas forense.