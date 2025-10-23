Rímac: una persona falleció tras derrumbe en el interior de una casona

Un derrumbe ocurrido a la mañana del jueves 23 de octubre al interior de una antigua casona dejó una persona fallecida. El hecho ocurrió en la cuadra 5 de la avenida Francisco Pizarro en el distrito limeño del Rímac.

El colapso se registró cerca de las 10 a.m. cuando, según relataron algunos vecinos a RPP, se escuchó un fuerte estruendo que provenía de la vivienda de dos pisos de materiales de quincha y de estructuras de madera.

Según la información preliminar, en el inmueble -que había sido recientemente vendido- se realizaban trabajos de remodelación debido a su avanzado deterioro.

Dos hombres de aproximadamente 50 años se encontraban realizando labores de refacción dentro de esta casona. Uno de ellos salió por unos minutos cuando una de las paredes del techo colapsó causando su muerte.

Personal del Cuerpo General de Bomberos acudió a este lugar tras el llamado de los vecinos, pero solo confirmaron el deceso de uno de los trabajadores.

Posteriormente llegó el alcalde del Rímac, Néstor de la Rosa, junto a algunos fiscalizadores municipales, quienes informaron que se va a verificar si es que esta obra contaba con los permisos correspondientes para ejecutar dicha remodelación.

Los vecinos de la quinta contigua al lugar del derrumbe, donde viven cerca de 23 familias, han pedido las medidas de seguridad correspondientes ante el riesgo de que otras estructuras cedan en cualquier momento.