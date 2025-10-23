Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Rímac: una persona falleció tras derrumbe en el interior de una casona

Una persona fallece tras derrumbe en casona del Rímac
Una persona fallece tras derrumbe en casona del Rímac | Fuente: RPP
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

Una persona falleció tras un derrumbe en el interior de una casona de quincha en la que se realizaban trabajos de remodelación ubicada en el distrito limeño del Rímac.

Lima
00:00 · 01:36

Un derrumbe ocurrido a la mañana del jueves 23 de octubre al interior de una antigua casona dejó una persona fallecida. El hecho ocurrió en la cuadra 5 de la avenida Francisco Pizarro en el distrito limeño del Rímac

El colapso se registró cerca de las 10 a.m. cuando, según relataron algunos vecinos a RPP, se escuchó un fuerte estruendo que provenía de la vivienda de dos pisos de materiales de quincha y de estructuras de madera

Según la información preliminar, en el inmueble -que había sido recientemente vendido- se realizaban trabajos de remodelación debido a su avanzado deterioro. 

Dos hombres de aproximadamente 50 años se encontraban realizando labores de refacción dentro de esta casona. Uno de ellos salió por unos minutos cuando una de las paredes del techo colapsó causando su muerte.

Personal del Cuerpo General de Bomberos acudió a este lugar tras el llamado de los vecinos, pero solo confirmaron el deceso de uno de los trabajadores.

Posteriormente llegó el alcalde del Rímac, Néstor de la Rosa, junto a algunos fiscalizadores municipales, quienes informaron que se va a verificar si es que esta obra contaba con los permisos correspondientes para ejecutar dicha remodelación. 

Los vecinos de la quinta contigua al lugar del derrumbe, donde viven cerca de 23 familias, han pedido las medidas de seguridad correspondientes ante el riesgo de que otras estructuras cedan en cualquier momento.

Te recomendamos

Informes RPP

Señor de los Milagros: fe y tradición que se mantienen a lo largo de los siglos

Cada octubre, innumerables fieles acompañan al Cristo Moreno en una de las manifestaciones religiosas más importantes del país. Este 2025, la sagrada imagen del Señor de los Milagros vuelve a las calles para llevar esperanza y fe al pueblo peruano, que se une en una celebración de alcance global. Conozca más detalles en el siguiente informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Rímac quincha

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA